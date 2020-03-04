Abd'de hortum: 25 ölü, 150'den fazla yaralı - Son Dakika
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Abd'de hortum: 25 ölü, 150'den fazla yaralı

6 saat önce

ABD'de hortum: 25 ölü, 150'den fazla yaralıABD, (DHA)- ABD'nin Tennessee eyaletinde meydana gelen hortumda 25 kişi hayatını kaybetti, 150'den fazla kişi de yaralandı.

ABD'de hortum: 25 ölü, 150'den fazla yaralı

ABD, (DHA)- ABD'nin Tennessee eyaletinde meydana gelen hortumda 25 kişi hayatını kaybetti, 150'den fazla kişi de yaralandı. Hortum nedeniyle en çok zarar gören Nashville kentinde çok sayıda evin hasar aldığı; en az 48 binada kısmi çökmelerin meydana geldiği, bazılarının ise tamamen yıkıldığı bildirildi.

ABD'nin Tennessee eyaletini hortum vurdu. Yerel medya, hortumda 25 kişinin hayatını kaybettiğini, 150'den fazla kişinin de yaralandığını duyurdu. Tennessee eyaletindeki Nashville kenti başta olmak üzere Putnam, Wilson, Davidson ve Benton ilçelerinde hortumun etkisi yıkıcı oldu. Yerel medya, çok sayıda evin ve aracın hasar aldığını; en az 48 binanın kısmi olarak ya da tamamen çöktüğünü duyurdu.

Öte yandan, Nasville Belediye Başkanı John Cooper, kentte acil durum ilan edildiğini açıkladı.

Abd'de hortum: 25 ölü, 150'den fazla yaralı

Amerika Birleşik Devletleri, Tennessee, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 11:28 Kaynak: DHA
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