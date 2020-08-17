ABD'de idam mahkumlarının son yemekleri ve son sözleri: Kaybınız için üzgünüm ama ben kimseyi... - Son Dakika
BBC

ABD'de idam mahkumlarının son yemekleri ve son sözleri: Kaybınız için üzgünüm ama ben kimseyi...

ABD'li fotoğraf sanatçısı Jackie Black, ülkedeki idam cezalarına dikkat çekmek için cezaevlerinden topladığı bilgilerle bazı mahkumların ölmeden önce istedikleri son yemeklerin aynısını hazırlayıp fotoğrafladı.

ABD'de idam mahkumlarının son yemekleri ve son sözleri: Kaybınız için üzgünüm ama ben kimseyi..., System.String[]

ABD'li fotoğraf sanatçısı Jackie Black, ülkedeki idam cezalarına dikkat çekmek için cezaevlerinden topladığı bilgilerle bazı mahkumların ölmeden önce istedikleri son yemeklerin aynısını hazırlayıp fotoğrafladı.

Fotoğraflar, New York Parrish Sanat Müzesi'ndeki sergileniyor.





Black, projesinin sunumunda "İşlediğiniz ya da işlemediğiniz bir suç için idam edilmeden önce son yemeğinizi söylemek nasıl bir duygu?" diye soruyor.

Jackie Black şöyle devam ediyor:

"O yemeğin başında biz oturursak belki nasıl bir deneyim olduğunu anlayabiliriz. Belki kendi nedenlerimizi ve adalet sistemine suç ortaklığımızı sorgulayabiliriz. Belki o mahkumla empati kurabiliriz."

Black, projesi kapsamında idam mahkumlarının son yemeklerinin yanı sıra, kaç yıl eğitim gördükleri ve işleriyle ilgili bilgileri ve son sözlerini de topladı.

David Wayne Stoker

Anthony Ray Westley

Thomas Andy Barefoot

James Russell

Jeffrey Allen Barney

Johnny Frank Garrett

William Prince Davis

Gerald Lee Mitchell

Robert Anthony Madden

(Son yemeğinin bir evsize verilmesini istedi. Bu arzusu yerine getirilmedi)

James Beathard

Duruşmasından sonra savcılığın kilit tanığı ifadesini geri çekti ve erken tahliyesini değerlendiren kurul üç kişi affedilmesi yönünde görüş bildirdi.

Son sözleri: "Aileme karşı sevgimi ifade ederek başlamak istiyorum. Kimsenin benimki kadar iyi bir ailesi olmamıştır. Dünyanın en iyi anne-babasına sahip oldum. Hiç kimsenin yaşayamayacağı muhteşem bir hayat yaşadım. Kızım ve oğlumla duyduğum kadar kimseyle gurur duymadım.

"Bu, insanların benim söyleyeceklerimi dinleyecekleri birkaç fırsattan biri olacağı için bir-iki şeyden bahsetmek istiyorum. Amerika Birleşik Devletleri, insan hayatına hiç saygının gösterilmediği bir yer haline geldi. Benim ölümüm daha büyük bir hastalığın bir belirtisi. Bir aşamada hükümet uyanıp başka ülkeleri mahvetmekten ve masum çocukları öldürmekten vazgeçmeli. İran, Irak ve Küba gibi ülkelere uygulanan ambargo ve yaptırımlar, dünyanın değişmesini sağlamıyor ve masum insanlara zarar veriyor.

"Birçok açıdan belki daha da önemlisi; çevreye yaptıklarımızın daha da yıkıcı olması. Bu şekilde davranıp aynı yolda gitmeye devam edersek insanlara nasıl davrandığımızın önemi kalmayacak, çünkü gezegendeki herkes silinecek.

"Gerçeklerin açığa çıkmasının ya da insanların neler olduğunu anlayabilmesinin birkaç yolundan biri özgür basını desteklemektir. Basın özgür bir müessese olarak hayatta kalma mücadelesi veriyor."

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Amerika Birleşik Devletleri, New York, Dünya, Son Dakika
BBC

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2020 14:42

Son Dakika Dünya ABD'de idam mahkumlarının son yemekleri ve son sözleri: Kaybınız için üzgünüm ama ben kimseyi... - Son Dakika Dünya
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