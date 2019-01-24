ABD'de Kanlı Banka Soygunu: 5 Ölü

ABD'nin Florida eyaletinde bir bankaya giren soyguncu, 5 kişiyi öldürdü, 4 kişiyi de yaraladı.

ABD'nin Florida eyaletinde bir bankaya giren soyguncu, 5 kişiyi öldürdü, 4 kişiyi de yaraladı.



Florida'nın Sebring bölgesindeki bir banka şubesinde yaklaşık 4 saat rehine krizi yaşandı. Silahlı bir kişi içerideki çalışanları rehin aldıktan sonra 5 kişiyi öldürdü, 4 kişiyi de yaraladı. Yaklaşık 4 saat sonra banka çalışanlarının binadan tahliye edildiği, saldırıyı gerçekleştiren 21 yaşındaki Zephen Xaper'ın da polis tarafından gözaltına alındığı bildirildi. Polis, ölenlerin banka çalışanı mı yoksa müşterileri mi olduğuna dair herhangi bir bilgi vermezken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği açıklandı.



(İHA)

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