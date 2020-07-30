ABD'de koronavirüs yardımları sona ererken milyonlarca işsizi zor bir dönem bekliyor - Son Dakika
BBC

ABD'de koronavirüs yardımları sona ererken milyonlarca işsizi zor bir dönem bekliyor

ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle hükümetin işsizlik yardımına ek olarak yaptığı ödemeler 31 Temmuz'da sona erecek.

ABD'de koronavirüs yardımları sona ererken milyonlarca işsizi zor bir dönem bekliyor, System.String[]

Brendon Humberston'ın haftalık işsizlik yardımı, aylar süren bekleyişin ardından ödenmiş, 750 dolarlık çek nefes almasını sağlamıştı.

Koronavirüs salgını başlamadan önce bir Meksika restoran zincirinde çalışan 19 yaşındaki Brendon, salgınla birlikte işinden olmuştu. Ama işsizlik yardımı sayesinde kirasını öder, alışverişini yapar, hatta biraz tasarruf yapma imkanı bulmuştu.

Şimdi bu gelirin büyük kısmını yitirecek. ABD hükümetinin koronavirüs salgını nedeniyle işsizlik yardımına ek olarak yaptığı 600 dolar haftalık ek ödeme 31 Temmuz'da son buluyor.

Brendon'ın alacağı yardım haftada 150 dolara inecek. "Oldukça korkunç. Bizim kuşak pamuk ipliğine bağlı" diyor.

Ekonomistler, koronavirüs salgınının yol açtığı ekonomik tahribata karşı 2,4 trilyon dolarlık bir harcama öngören ABD hükümetini, daha fazlasına ihtiyaç olduğu konusunda uyarmıştı.

Demokratlar 3 trilyon dolarlık yeni bir paket önerdi; ancak Cumhuriyetçiler bunu reddetti ve ek yardım paketi olup olmayacağı ve miktarına dair bir anlaşmaya varılamadı.

Brendon gibi işsizlik yardımı alan 30 milyon Amerikalının durumu bu tartışmanın aciliyetini gösteriyor.

Kongre Mart ayında işsizlik yardımına haftada 600 dolar takviye yapma kararı aldığında ortalama yardım ödemesi neredeyse üç katına çıkmış oldu. Bu yardımı alanlara, ülkedeki medyan ortalama ücret olan haftalık 975 dolara neredeyse eşdeğer bir ödeme yapılır olmuştu.

Cumhuriyetçiler ek ödemenin, işsizleri çalışmamaya teşvik ettiğini söylüyor. Şu an işsizlik yardımı alanların üçte ikisinin, çalıştıkları dönemdekinden daha fazla gelir sağladıklarını gösteren araştırmayı buna gerekçe gösteriyorlar. Zira bunların çoğu düşük ücretli işlerde çalışıyordu.





'İş yok'

Brendon, bu kaygıların temelsiz olduğunu söylüyor. Oregon eyaletinde onlarca iş başvurusu yaptığını, ama sonuç alamadığını, salgın nedeniyle işverenlerin işçi almak istemediklerini söylüyor.

"Hangi işi bulayım? İş yok, hiçbir yerde iş yok" diyor.

ABD'de işverenler Şubat ayından bu yana 15 milyon istihdama son verdi. Mayıs ve Haziran aylarında kısıtlamalar gevşetilip hükümetin ücret desteği ile işe alımlar başlamış olmasına rağmen durum böyleydi.

Hükümet desteği tükenmek üzere ve vaka sayıları artarken ikinci bir işten çıkarma dalgası baş göstermiş bulunuyor.

Geçen hafta işçi çıkaracağını açıklayan şirketler arasında LinkedIn, Nike ve Dow kimya şirketi yer alıyor. Bunlara ek olarak pek çok küçük şirket de işçi çıkarıyor.





Ekonomik risk

Uzmanlar, tüketici harcamasına dayalı ekonomilerde işsizlik yardımı ek ödemesini kesmek için iyi bir dönem olmadığı uyarısı yapıyor. Bazı ekonomistler, bu durumda ekonomik büyümenin en az yüzde 2 oranında azalacağını söylüyor.

Harvard Üniversitesi'nde ekonomist ve Peterson Uluslararası Ekonomi Enstitüsü'nde araştırmacı Karen Dynan'a göre "Bu noktada ekonominin canlanması büyük bir risk altında".

İngiltere'nin de dahil olduğu bazı ülkeler Temmuz ayında ek ekonomik önlemler ilan etti.

Profesör Dynan, ABD'de kasım ayında yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde, işsizlik ödemeleri konusunda Kongre'nin bir tür uzlaşmaya varacağını öngörüyor. Zira Amerikan işgücünün neredeyse beşte biri işsiz durumda.

Dynan işletmelerin ve yerel yönetimlerin de desteğe ihtiyaçları olduğunu ve bu konuda daha fazla adım atılması gerektiğini söylüyor.

İşsizlik yardımına başvuranların ve gönüllü kuruluşlardan gıda yardımı alanların sayısı artıyor. Salgın nedeniyle geliri azalıp da kira ödeyemeyenlerin evden çıkarılmasını yasaklayan uygulama da yakında sona ereceği için evsiz kalacakların sayısında da büyük bir artış bekleniyor.





İşsizlik yardımı başvurularına yardımcı olan bir Facebook grubunu yöneten Courtney Henley, ek yardımların sonu yaklaşırken insanların "büyük bir panik" yaşadığını söylüyor.

New York'ta etkinlik organizatörlüğü yapan Henley de salgından beri bu yardımı alıyor. Dijital toplantı organizatörlüğünü kapsayacak şekilde yeni bir iş örgütlenmesi yapmaya çalışan Henley, müşterilerinin küçük işletmeler olduğunu ve onların da salgından olumsuz etkilendiğini söylüyor.

"Daha önce yaptığım şeylerin çoğunu şimdi yapamaz haldeyim. İşsizlik yardımı ek ödemesi kalktığında faturalarımı ödeyemem" diyor.

Ekonominin durumu konusunda Cumhuriyetçilerin "gerçekçi" olmadığını söyleyen Henley, "Ekonomi tam olarak açılmadı. İnsanlar hala iyileşme döneminde. Hükümetin Amerikan işçilerini açlığa terk etmeyeceğini ümit ediyoruz" diyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Koronavirüs, Dünya, Son Dakika
BBC

Haber Yayın Tarihi: 30.07.2020 08:07

Son Dakika Dünya ABD'de koronavirüs yardımları sona ererken milyonlarca işsizi zor bir dönem bekliyor - Son Dakika Dünya
YORUMLAR

Son Dakika

Uzmanlar, Kurban Bayramı'nda eyyam-ı bahur sıcaklarına karşı uyardı Son Dakika: Emeklilere 11 milyar liralık ikramiye ödemesi yapıldı Galatasaray'da ayrılan Mariano, Atletico Mineiro'ya transfer oldu Türkiye-Azerbaycan ortak tatbikatından Ermenistan'ı korkutacak kareler Böylesi filmlerde yaşanır! 8 katlı binanın çatısından atlayan genç, yara almadan kurtuldu Otomobil tutkunu damada düğününde takı olarak araba kapısı hediye edildi A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, küme düşmenin kaldırılmasına ve yabancı kuralının ertelenmesine itiraz etti Anneanne olmaya hazırlanan Kibariye'nin kızıyla yaptığı paylaşıma doktordan gelen yorum tepki çekti Son Dakika: MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt partiden ihraç edildi! İşte Enginyurt'un ilk açıklaması Galatasaray, milli futbolcu Nuri Şahin'i gündemine aldı Everton'lı Cenk Tosun, Beşiktaş'a geri dönüyor İstanbul'da E-5'in kenarında ağaca asılı cansız beden bulundu Arnavutköy'de bir berberin çırağını taciz ettiği haberleri mahalleyi karıştırdı Konya'da evlere 150 metre mesafede yeni bir obruk oluştu Rusya'da boksörlerin kavgasını ayırmaya çalışan kişi aldığı darbeyle öldü
Bir otelde çalışan 18 personel lojmanda karantinaya alındı, mahalleli tedirgin Bir otelde çalışan 18 personel lojmanda karantinaya alındı, mahalleli tedirgin         
10:11
Hakan Çalhanoğlu, Milan'ın Sampdoria'yı 4 golle geçtiği maçta 12 yıllık rekoru kırdı Hakan Çalhanoğlu, Milan'ın Sampdoria'yı 4 golle geçtiği maçta 12 yıllık rekoru kırdı         
09:56
Tıkanan lavaboyu açmak isteyen bir kişi canından oluyordu Tıkanan lavaboyu açmak isteyen bir kişi canından oluyordu         
09:40
Rize'de koronavirüs vakaları artınca Kurban Bayramı'nda toplu bayramlaşmaya yasak geldi Rize'de koronavirüs vakaları artınca Kurban Bayramı'nda toplu bayramlaşmaya yasak geldi         
09:27
Van'da bir mahalleyi akrepler istila etti, her taşın altından onlar çıkıyor Van'da bir mahalleyi akrepler istila etti, her taşın altından onlar çıkıyor         
09:10
Boğa saldırdığı sahibini öldürdü, o anlar kameraya yansıdı Boğa saldırdığı sahibini öldürdü, o anlar kameraya yansıdı         
08:46
126 bin liraya aldığı spor aracı 700 bin liraya modifiye etti, şimdi 1,5 milyon liraya satmıyor 126 bin liraya aldığı spor aracı 700 bin liraya modifiye etti, şimdi 1,5 milyon liraya satmıyor         
08:25
700 yıllık kervansarayda 700 yıllık kervansarayda "korsan" restorasyon yaptıran muhtar hakkında suç duyurusu         
08:10
Belediye başkanıyla ilişki yaşadığı iddia edilen kadın: İlçedeki erkekler bana taciz mesajları atıyor Belediye başkanıyla ilişki yaşadığı iddia edilen kadın: İlçedeki erkekler bana taciz mesajları atıyor         
07:31
Gerginlik yaşadığımız Yunanistan, Türkiye'den 50 İHA sipariş etti Gerginlik yaşadığımız Yunanistan, Türkiye'den 50 İHA sipariş etti         
00:46
Alanyaspor'lu Erol Bulut, Alanyaspor'lu Erol Bulut, "Fenerbahçe ile anlaştınız mı?" sorusuna cevap verdi         
00:17
Final maçında gol sonrası Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu'nun yaptığı hareket kameraya yansıdı Final maçında gol sonrası Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu'nun yaptığı hareket kameraya yansıdı         
23:51
YKS'den kötü sonuç alan 18 yaşındaki Berfin intihar etti YKS'den kötü sonuç alan 18 yaşındaki Berfin intihar etti         
23:17
Serel Yereli, iç çamaşırlı fotoğrafını paylaşıp meydan okudu: Çıplak, giyinik, canım nasıl isterse Serel Yereli, iç çamaşırlı fotoğrafını paylaşıp meydan okudu: Çıplak, giyinik, canım nasıl isterse         
21:16
Spor yorumcusu Erman Toroğlu'ndan çarpıcı sözler: Ali Koç'u mahkemeye verdim Spor yorumcusu Erman Toroğlu'ndan çarpıcı sözler: Ali Koç'u mahkemeye verdim         
20:19
Gençlerbirliği'nde Hamza Hamzaoğlu dönemi sona erdi Gençlerbirliği'nde Hamza Hamzaoğlu dönemi sona erdi         
19:39
Siyaset kulislerini sallayan iddia! Muharrem İnce yeni parti kuruyor Siyaset kulislerini sallayan iddia! Muharrem İnce yeni parti kuruyor         
19:35
Gupse Özay ve Barış Arduç, 6 yıllık birlikteliklerini evlilikle taçlandırdı Gupse Özay ve Barış Arduç, 6 yıllık birlikteliklerini evlilikle taçlandırdı         
18:58
Kendisini peygamber ilan eden şahıs, yargılandığı mahkeme salonunda öldürüldü Kendisini peygamber ilan eden şahıs, yargılandığı mahkeme salonunda öldürüldü         
18:53
Genç kız yardım ettiği şahsın defalarca tecavüzüne uğradı, sesini ancak sosyal medyadan duyurabildi Genç kız yardım ettiği şahsın defalarca tecavüzüne uğradı, sesini ancak sosyal medyadan duyurabildi         
18:50
Sınav sonucunu öğrendikten sonra kayıplara karışan genç bulundu Sınav sonucunu öğrendikten sonra kayıplara karışan genç bulundu         
17:48
Koronavirüs şüphesiyle götürüldüğü hastaneden kocası tarafından kaçırılan kadın mahkum: Beni sevdiği için kaçırdı Koronavirüs şüphesiyle götürüldüğü hastaneden kocası tarafından kaçırılan kadın mahkum: Beni sevdiği için kaçırdı         
17:47
2.5 yaşındaki çocuğu kaçırmaya çalışan şüphelinin ifadesi ortaya çıktı 2.5 yaşındaki çocuğu kaçırmaya çalışan şüphelinin ifadesi ortaya çıktı         
17:45
İYİ Parti'de toplu istifa! Isparta İl Başkanı ve 7 ilçe başkanı görevlerini bıraktı İYİ Parti'de toplu istifa! Isparta İl Başkanı ve 7 ilçe başkanı görevlerini bıraktı         
17:13
Ayasofya krizi sonrası, UEFA'nın Türk ve Yunan takımlarını Şampiyonlar Ligi'nde eşleştirmeyeceği iddia edildi Ayasofya krizi sonrası, UEFA'nın Türk ve Yunan takımlarını Şampiyonlar Ligi'nde eşleştirmeyeceği iddia edildi         
17:11
Bayram harçlığı verileceği haberlerine İçişleri Bakanlığı'ndan yalanlama geldi Bayram harçlığı verileceği haberlerine İçişleri Bakanlığı'ndan yalanlama geldi         
17:11
Dubai tasarımcıları, moda maskelerini Dubai tasarımcıları, moda maskelerini "olmazsa olmaz" aksesuar haline getiriyor         
17:09
Pınar Gültekin'i vahşice katleden Cemal Avcı'nın eşi boşanma davası açtı Pınar Gültekin'i vahşice katleden Cemal Avcı'nın eşi boşanma davası açtı         
16:36
On binlerce Rus, Türkiye'ye gelmek için tatil rezervasyonu yaptırdı On binlerce Rus, Türkiye'ye gelmek için tatil rezervasyonu yaptırdı         
16:35
Eski eşi ünlü Rus atleti bavula koyup ormana götürdü, çiçek verip serbest bıraktı! Eski eşi ünlü Rus atleti bavula koyup ormana götürdü, çiçek verip serbest bıraktı!         
15:28
Ukrayna'da bir kişi, yol ortasında tartıştığı kadına tekme atarak bayılttı Ukrayna'da bir kişi, yol ortasında tartıştığı kadına tekme atarak bayılttı         
13:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2020 14:19:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ABD'de koronavirüs yardımları sona ererken milyonlarca işsizi zor bir dönem bekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei