Son dakika haberi! ABD'de koronavirüsten ölenlerin anısına 20 bin Amerikan bayrağı dikildi - Son Dakika

ABD'nin Başkenti Washington'da koronavirüsten (Covid-19) dolayı hayatını kaybeden 200 bin kişi anısına çimlerin üzerine Amerikan bayrağı yerleştirildi.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgınında en fazla etkilenen ülkelerin başında gelen ABD'nin başkenti Washington 'da yer alan Beyaz Saray'ın karşısında bulunan alana salgından hayatını kaybendenler anısına ABD bayrağı dikildi. Yerleştirilen 20 bin bayraktan her biri, Covid-19 nedeniyle ölen 10 kişiyi temsil ediyor. Covid Memorial Projesi tarafından düzenlenen törene Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Katolik Sosyal Adalet için Lobisi İcra Direktörü Rahibe Simone Campbell de dahil olmak üzere diğer yetkililer katıldı. 20 bin Amerikan bayrağının, koronavirüs ile mücadelede geç kalındığı için sık sık eleştirilen ABD Başkanı Donald Trump yönetimine tepki amacıyla Beyaz Saray'a bakan cepheye yerleştirildiği kaydedildi.