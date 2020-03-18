ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 114'e yükseldi - Son Dakika
Son Dakika Dünya ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 114'e yükseldi - Son Dakika Dünya

ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 114'e yükseldi

6 saat önce

ABD genelinde koronavirüs (Covid-19) sebebiyle 114 kişi hayatını kaybederken, virüsten etkilenenlerin sayısı 6 bin 496 kişiye ulaştı.

ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 114'e yükseldi, System.String[]

ABD genelinde koronavirüs (Covid-19) sebebiyle 114 kişi hayatını kaybederken, virüsten etkilenenlerin sayısı 6 bin 496 kişiye ulaştı.

ABD'de son 24 saatte salgına bağlı olarak 29 kişi daha hayatını kaybederken, enfekte olanların sayısı 1,835 kişi artarak 6,496'ya çıktı.

ABD'NİN TÜM EYALETLERİ VAKA BİLDİRDİ

Batı Virginia'nın da ilk koronavirüs vakasını rapor etmesinin ardından ABD'nin 50 eyaletinde de vaka görülmüş oldu.

Ülke genelinde ise Washington'da 55, New York'ta 16, California'da 13, Florida'da 7, Louisiana'da 4, New Jersey'de 3, Colorado'da 2, Indiana'da 2, Texas'da 2, Virginia'da 2, Illinois'de 1, Kansas'da 1, Kentucky'de 1, Nevada'da 1, Oregon'da 1, South Carolina'da 1, South Dakota'da 1, Georgia'da 1 kişi hayatını kaybetti.

NEW YORK'TA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLEBİLİR

New York'un sokağa çıkma yasağı uygulamaya hazırlandığı bildirildi. Belediye Başkanı Bill de Blasio konuyla ilgili 48 saat içinde karar vereceklerini ve halkın her an hazırlıklı olması gerektiğini ifade etti. Blasio restoran, bar ve kafelerin yalnızca sipariş ve paket servis ile hizmet vereceğini belirtmiş ve okulların en erken 20 Nisan tarihinde açılacağını ifade etmişti. Son gelişmelerin ardından Blasio bu sürecin "aylarca" devam edebileceğini belirtti.

Washington Belediye Başkanı Muriel Bowser da eyaletteki tüm restoran, bar ve kulüplerin kapatılması kararını verdi. Eyalette bulunan tiyatrolar, spa, spor ve masaj salonlarının da en erken 1 Nisan'a kadar kapalı kalacağını duyurdu.


Amerika Birleşik Devletleri, Koronavirüs, New York, Virginia, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 11:08 Kaynak: DHA

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