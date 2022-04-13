ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 986 bin 408'e çıktı - Son Dakika
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ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 986 bin 408'e çıktı

13.04.2022 16:44
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 986 bin 408'e çıktı

NEW ABD'de, Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 986 bin 408'e yükseldi.

NEW ABD'de, Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 986 bin 408'e yükseldi.

Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre, ülkede Kovid-19 tespit edilenlerin sayısı 80 milyon 478 bin 89 olarak kayıtlara geçerken virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 986 bin 408'e çıktı.

California, 9 milyon 136 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti 6 milyon 790 binden fazla vakayla Texas ve 5 milyon 906 bini aşkın vakayla Florida izledi.

California can kaybında da 89 bin 428 ile ilk sırada bulunurken Texas'ta 87 bin 759, Florida'da ise 73 bin 588 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi verilerine göre, 5 yaş ve üstü nüfusun yüzde 82,1'sine en az bir doz, yüzde 70'ine iki doz aşı uygulandı.

Aşısı tamamlanan 12 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 47'sine hatırlatma dozu yapıldı.

Ülkede 256 milyonu aşkın kişiye ilk doz, 218 milyondan fazla kişiye ikinci doz, 98 milyonu aşkın kişiye ise hatırlatma dozu uygulandı.

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ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 985 bin 826'ya çıktı ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 985 bin 826'ya çıktı

Tam Gemi Şok Denemeleri, California, Florida, Teksas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 986 bin 408'e çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 986 bin 408'e çıktı - Son Dakika
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