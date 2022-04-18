ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 988 bin 663'e çıktı - Son Dakika
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ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 988 bin 663'e çıktı

18.04.2022 17:43
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 988 bin 663'e çıktı

NEW ABD'de Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 988 bin 663'e yükseldi.

NEW ABD'de Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 988 bin 663'e yükseldi.

Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre, ülkede Kovid-19 tespit edilenlerin sayısı 80 milyon 635 bin 935 olarak kayıtlara geçerken virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 988 bin 663'e çıktı.

California, 9 milyon 157 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 6 milyon 785 binden fazla vakayla Texas ve 5 milyon 906 bini aşkın vakayla Florida izledi.

California can kaybında da 89 bin 670 ile ilk sırada bulunurken, Texas'ta 87 bin 809, Florida'da ise 73 bin 689 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi verilerine göre, 5 yaş ve üstü nüfusun yüzde 82,2'sine en az bir doz, yüzde 70,1'ine iki doz aşı uygulandı.

Aşısı tamamlanan 12 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 47,2'sine hatırlatma dozu yapıldı.

Ülkede 256 milyonu aşkın kişiye ilk doz, 219 milyona yakın kişiye ikinci doz, 99 milyonu aşkın kişiye ise hatırlatma dozu uygulandı.

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Tam Gemi Şok Denemeleri, California, Florida, Teksas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 988 bin 663'e çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 988 bin 663'e çıktı - Son Dakika
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