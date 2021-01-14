ABD'de Kovid-19 kaynaklı günlük ölümlerde en yüksek sayılara ulaşıldı - Son Dakika

ABD'de Kovid-19 kaynaklı günlük ölümlerde en yüksek sayılara ulaşıldı

14.01.2021 04:09
ABD'de Kovid-19 kaynaklı günlük ölümlerde en yüksek sayılara ulaşıldı, System.String[]

NEW Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre, ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başlangıcından bu yana günlük ölüm oranlarındaki en yüksek rakamlara ulaşıldı.

NEW Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre, ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başlangıcından bu yana günlük ölüm oranlarındaki en yüksek rakamlara ulaşıldı.

Johns Hopkins Koronavirüs Araştırma Merkezi tarafından yayımlanan rapora göre, 12 Ocak 2020'de ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı ilk defa 4 bin 327'ye ulaştı.

Raporda, geçen hafta ABD'de hayatını kaybedenlerin günlük ortalamasının ise 3 bin 300 civarında gerçekleştiği belirtildi.

Hastanelerdeki Kovid-19 hasta sayısı en yüksek seviyede

Covid Tracking Project isimli araştırma kurumuna göre ise ABD hastanelerdeki yoğun bakım üniteleri ve yatak kapasitelerindeki ihtiyaç en üst safhaya ulaşırken hastanede tedavi altına alınan Kovid-19 hasta sayısı 131 bin 300'ü geçti.

Ülkenin bazı bölgelerindeki hastanelerde sınırın eşiğine gelindiğinin kaydedildiği araştırmaya göre, salı günü itibarıyla Arizona eyaletinde hastanede tedavi edilen Kovid-19 hasta sayısının 5 bin 82'ye ulaştığı kaydedildi.

Louisiana Valisi John Bel Edwards, eyalette görülen vakalarda ve hastaneye kaldırmalarda "büyük bir artış" yaşandığını, kuralları hafifletmeyi yaklaşık bir ay daha erteleyeceklerini bildirdi.

2 milyondan fazla çocuğun Kovid-19 testi pozitif

Amerikan Pediatri Akademisi ve Çocuk Hastanesi Derneği, salgının başlangıcından 7 Ocak tarihine kadar yaklaşık 2,3 milyon çocuğun Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Derneğin raporunda, bu vakaların 171 binden fazlasının 31 Aralık ile 7 Ocak arasında tespit edildiği ve çocuk vakalarının ABD'deki enfeksiyonların yüzde 12,5'ini oluşturduğu belirtildi.

Çocuklarda Kovid-19 sonrası ağır hastalık görülme oranının çok düşük olduğu kaydedilen raporda, "Bununla birlikte virüsün enfekte çocuklar üzerindeki uzun vadeli etkilerinin tam olarak tespit edilmesi için daha fazla veriye ihtiyaç var." denildi.

Yedekte tutulan aşılar da eyaletlere dağıtılacak

Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanı Alex Azar, salı günü yaptığı açıklamada, aşı dağıtımında büyük değişikliklere gidildiğini, federal hükümetin artık yedekte tuttuğu ikinci doz aşıların da bir an önce aşı olmak için bekleyen vatandaşlara ulaştırılacağını söyledi.

Azar, "Eyalet yönetimlerine, 65 yaş üstü ve birden fazla rahatsızlığı olduğunu belgeleyen 65'in altındaki tüm insanlara aşı yapılması gerektiğini söylüyoruz." dedi.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) verilerine göre, şu ana kadar 27 milyondan fazla doz aşı dağıtıldı ve 9 milyondan fazla insan ilk doz aşısını yaptırdı.

Amerika Birleşik Devletleri, Johns Hopkins Üniversitesi, Koronavirüs, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'de Kovid-19 kaynaklı günlük ölümlerde en yüksek sayılara ulaşıldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

İsyana teşvikle suçlanan Trump'a büyük şok! Temsilciler Meclisi'nden azil kararı çıktı Rihanna, kendi iç çamaşır markasının tanıtımını yaptığı videoyla izleyenleri büyüledi Eşinin darbedildiğini gören kadın dehşet saçtı! Pompalı tüfekle 4 kişiyi yaraladı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Risk grubundaki kişileri aşılarsak şubatta rahatlayabiliriz Eski motor yarışçısı Gracie'nin sosyal medya hesabı cesur pozları nedeniyle kapatıldı Bitcoin cüzdanının şifresini unuttu! 2 kez daha yanlış girerse 220 milyon dolar kaybedecek İstifa eden Gelecek Partisi Avcılar İlçe Başkanı ve yönetim kurulu, Mustafa Sarıgül'ün partisine geçti Yetkili isimden yağ fiyatlarıyla ilgili vatandaşı kızdıracak açıklama: Yüzde 20'lik bir zam daha gelebilir
İlk ve ortaokullarda karne notları derse katılım puanıyla belirlenecek İlk ve ortaokullarda karne notları derse katılım puanıyla belirlenecek         
00:39
Cüneyt Çakır, son 10 yılın en iyi 2. hakemi seçildi Cüneyt Çakır, son 10 yılın en iyi 2. hakemi seçildi         
00:11
EDHO fenomenlerine sürpriz! Kadroya yeni isim dahil oldu EDHO fenomenlerine sürpriz! Kadroya yeni isim dahil oldu         
23:35
Eski manken Ebru Şimşek: Adnan Oktar'la mücadele ettiğim dönem bir tek Kemal Sunal bana sahip çıktı Eski manken Ebru Şimşek: Adnan Oktar'la mücadele ettiğim dönem bir tek Kemal Sunal bana sahip çıktı         
21:45
Şeyma Subaşı sınırları aştı! Bu sefer de üstsüz poz verdi Şeyma Subaşı sınırları aştı! Bu sefer de üstsüz poz verdi         
21:17
Meteoroloji'den 40 il için kar yağışı uyarısı Meteoroloji'den 40 il için kar yağışı uyarısı         
18:56
Rus basını tarihi Dağlık Karabağ haritasını yayınladı! Azerbaycan ile Türkiye doğrudan birbirine bağlanıyor Rus basını tarihi Dağlık Karabağ haritasını yayınladı! Azerbaycan ile Türkiye doğrudan birbirine bağlanıyor         
15:53
Milyoner'e damga vuran yarışmacı! Basit soruda elenince Milyoner'e damga vuran yarışmacı! Basit soruda elenince "Bunu yayınlamayın" ricasında bulundu         
14:54
İbo Show'a davet edilen Tuğba Ekinci, program için yıllar önce giydiği elbiseyi diktirdi İbo Show'a davet edilen Tuğba Ekinci, program için yıllar önce giydiği elbiseyi diktirdi         
14:29
Fuhuş çetesi çökertildi! Geceliğine 4 bin TL isteyen kadın, beğenmediklerini de geri çeviriyormuş Fuhuş çetesi çökertildi! Geceliğine 4 bin TL isteyen kadın, beğenmediklerini de geri çeviriyormuş         
12:12
Kocasına yakalanan kadın, sevgilisiyle birlikte balkondan atlamıştı! Yasak aşk vahşetinin tanıkları konuştu Kocasına yakalanan kadın, sevgilisiyle birlikte balkondan atlamıştı! Yasak aşk vahşetinin tanıkları konuştu         
11:53
Çocuklar Duymasın'ın oyuncusu Hayal Kahraman, 11 yıllık evliliğini bitirdi Çocuklar Duymasın'ın oyuncusu Hayal Kahraman, 11 yıllık evliliğini bitirdi         
10:45
Savunma Sanayii Başkanlığı'ndaki köstebeğin evinden 5 milyon euro çıktı Savunma Sanayii Başkanlığı'ndaki köstebeğin evinden 5 milyon euro çıktı         
09:47
Swinger partisine baskın! Polis girdiği mekanda dans direkleri, kafesler ve yataklarla karşılaştı Swinger partisine baskın! Polis girdiği mekanda dans direkleri, kafesler ve yataklarla karşılaştı         
09:30
Yaşlı adam, boyu kadar balığı suya girerek eliyle yakalayıp kıyıya çıkardı Yaşlı adam, boyu kadar balığı suya girerek eliyle yakalayıp kıyıya çıkardı         
09:18
İsminden dolayı tartışmalara neden olan İsminden dolayı tartışmalara neden olan "Stalin Döner", açılışından bir gün sonra kapatıldı         
09:13
Geç kalan Paşinyan'ı bekleyen Putin ve Aliyev arasında dikkat çeken sohbet Geç kalan Paşinyan'ı bekleyen Putin ve Aliyev arasında dikkat çeken sohbet         
09:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2021 04:18:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: ABD'de Kovid-19 kaynaklı günlük ölümlerde en yüksek sayılara ulaşıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei