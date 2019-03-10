Son Dakika Haberleri: ABD'de Mahsur Kalan 46 Balıkçı Kurtarıldı

ABD'de Mahsur Kalan 46 Balıkçı Kurtarıldı

15 dakika önce

ABD'de balık tutmak için açıldıkları Erie Gölü'nde hava koşulları nedeniyle kırılan buz tabakalarının arasında mahsur kalan 46 balıkçı kurtarıldı.

ABD'de Mahsur Kalan 46 Balıkçı Kurtarıldı, System.String[]
ABD'de balık tutmak için açıldıkları Erie Gölü'nde hava koşulları nedeniyle kırılan buz tabakalarının arasında mahsur kalan 46 balıkçı kurtarıldı. ABD'nin Ohio eyaletinin Ottawa kentinde balık tutmak için açıldıkları Erie Gölü'ndeki buz kitlelerinin kırılmasıyla 46 balıkçı mahsur kalmıştı. ABD Sahil Güvenlik ve Kuzey Ohio Acil Durum ekipleri, yaptıkları çalışma neticesinde balıkçıları kurtardı. Ottawa İlçesi Sahil Güvenlik Şerif Ofisinden yapılan açıklamada, "Catawba Adası'na bağlı ana buz tabakasının kırılmasıyla buz kitleleri arasında sıkışıp kalan balıkçılar, yerel kurtarma personeli tarafında gönderilen helikopterler ve botları sayesinde kurtarıldı" denildi. Yaşanan kazada balık tutan yaklaşık 100 balıkçının da kendi çabalarıyla kıyıya ulaşmayı başardıkları açıklandı. Sahil Güvenlik ekipleri, kurtarılan 46 balıkçının sağlık durumlarının iyi olduğunu bildirdi. Öte yandan, balıkçı teknelerinin Erie Gölü'nde kaldığı bildirildi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 09:21 Kaynak: İHA

Erie Gölü, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
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