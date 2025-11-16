ABD polisi tarafından vurulan Ali İhsan Bayhan Ankara'da defnedildi - Son Dakika
ABD polisi tarafından vurulan Ali İhsan Bayhan Ankara'da defnedildi

16.11.2025 16:19
ABD'de zorunlu psikiyatrik muayene gerekçesiyle polis gözetiminde hastaneye götürülmeye çalışırken vurularak hayatını kaybeden Ali İhsan Bayhan, Ankara'da toprağa verildi.

ABD'de ailesinin istediği zorunlu psikiyatrik muayenenin yapılması için polis gözetiminde hastaneye götürülmeye çalışılırken vurularak hayatını kaybeden Ali İhsan Bayhan'ın cenazesi, Ankara'da toprağa verildi.

Bayhan için Ahmet Efendi Camisi'nde öğle vakti ailesi, yakınları ve vatandaşların katılımıyla cenaze namazı kılındı.

Namazın ardından Bayhan'ın cenazesi, Karşıyaka Mezarlığı'na defnedildi.

SİLAHINA UZANDIĞI İDDİA EDİLDİ

Bayhan'ın ailesi, 5 Kasım'da ABD mahkemesine başvurarak, Ali İhsan Bayhan'a zorunlu psikiyatrik muayene yapılmasını istemişti.

Mahkemenin talebi kabul etmesinin ardından ABD polisi, evine geldiği Ali İhsan Bayhan'ın silahına uzandığı gerekçesiyle ateş açarak Bayhan'ı öldürmüştü.

Kaynak: AA

Olaylar, Güncel, Ankara, Polis, Son Dakika

15:00
Emeklilerin hükümete çağrısı var: Aylıklara ivedilikle seyyanen zam yapılmalı
Emeklilerin hükümete çağrısı var: Aylıklara ivedilikle seyyanen zam yapılmalı
14:25
Şanlıurfa’da inşaatta göçük 2 işçi hayatını kaybetti, 3 işçi yaralandı
Şanlıurfa'da inşaatta göçük! 2 işçi hayatını kaybetti, 3 işçi yaralandı
14:15
Ankara Büyükşehir Belediyesi viral olan tabelanın etrafına dikenli tel çekti
Ankara Büyükşehir Belediyesi viral olan tabelanın etrafına dikenli tel çekti
13:50
Börekçideki kadın cinayetinde korkunç “kilometre“ detayı
Börekçideki kadın cinayetinde korkunç "kilometre" detayı
13:46
Muazzez Abacı’ya büyük vefasızlık Koltukların yarısı boş kaldı
Muazzez Abacı'ya büyük vefasızlık! Koltukların yarısı boş kaldı
13:03
Komşu ülke yanı başımızda bulut tohumlamaya başladı İlk operasyon tamam
Komşu ülke yanı başımızda bulut tohumlamaya başladı! İlk operasyon tamam
11:15
Trump, Venezuela’ya operasyon kararını verdi ABD ordusundan bölgeye dev yığınak
Trump, Venezuela'ya operasyon kararını verdi! ABD ordusundan bölgeye dev yığınak
