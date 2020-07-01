ABD'deki yoğurt şirketi Chobani'den Kovid-19 yardımı - Son Dakika

ABD'deki yoğurt şirketi Chobani'den Kovid-19 yardımı

Türk girişimci tarafından kurulan ABD'nin en hızlı büyüyen şirketlerinden Chobani, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) en çok etkilediği eyaletlerden New Jersey'de binlerce ücretsiz yoğurt dağıttı.

Türk girişimci tarafından kurulan ABD'nin en hızlı büyüyen şirketlerinden Chobani, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) en çok etkilediği eyaletlerden New Jersey'de binlerce ücretsiz yoğurt dağıttı.

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"Chobani Kileri" (Chobani Pantry) kampanyası çerçevesinde devam eden dağıtım için Türklerin ve göçmenlerin yoğun olarak yaşadığı Paterson'a yardım tırı gönderildi.

Chobani'nin kurucusu Hamdi Ulukaya, yaptığı açıklamada, "Chobani Pantry ile hedefimiz, bu salgın döneminde topluma umut olmak, bu zorlu ve kritik süreçte sağlıklı gıda desteği sağlamak." ifadelerini kullandı.

Açıklamada, Kovid-19 sürecinde ABD genelinde gıda bankalarına, hastanelere, bakım evlerine ve ihtiyaç sahibi kuruluşlara nisan ayından bu yana 4 milyondan fazla ücretsiz yoğurt dağıtıldığı kaydedildi.

Amerika Birleşik Devletleri, New Jersey, Chobani, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 02:53 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'deki yoğurt şirketi Chobani'den Kovid-19 yardımı - Son Dakika

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