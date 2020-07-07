ABD'den Deutsche Bank'a Jeffrey Epstein yüzünden 150 milyon dolar ceza - Son Dakika

ABD'den Deutsche Bank'a Jeffrey Epstein yüzünden 150 milyon dolar ceza

NEW New York'ta regülatörler, Alman Deutsche Bank'a kız çocuklarına yönelik cinsel istismar, pedofili ve fuhuş ağı oluşturmakla suçlanan ve hapishanede ölü bulunan ABD'li milyarder Jeffrey Epstein'in şüpheli para transferlerini tespit edemediği gerekçesiyle 150 milyon dolar ceza kesti.

NEW New York'ta regülatörler, Alman Deutsche Bank'a kız çocuklarına yönelik cinsel istismar, pedofili ve fuhuş ağı oluşturmakla suçlanan ve hapishanede ölü bulunan ABD'li milyarder Jeffrey Epstein'in şüpheli para transferlerini tespit edemediği gerekçesiyle 150 milyon dolar ceza kesti.

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New York Finansal Hizmetler Departmanı'ndan yapılan açıklamada, Deutsche Bank'ın mevzuatları yerine getirmemesinin Epstein'e milyonlarca dolarlık yüzlerce işlem yapmasına olanak sağladığı gerekçesiyle bankanın 150 milyon dolar cezaya çarptırıldığı duyuruldu.

Bankanın Epstein tarafından yapılan "birçok şüpheli işlemi" daha önceki cinsel taciz suç kayıtlarına rağmen tespit edemediği belirtilen açıklamada, Epstein'in para transferleriyle fuhuş ağındaki suç ortaklarına ve Rus modellere para ödediği ve Doğu Avrupa'dan birçok kadının otel masraflarını karşıladığı vurgulandı.

Öte yandan, Jeffrey Epstein'ın suç ortağı olmakla suçlanan kız arkadaşı Ghislaine Maxwell geçen hafta New Hampshire'de göz altına alındıktan sonra pazartesi günü New York'ta bir hapishaneye transfer edilmişti. Maxwell hakkındaki suçlamaları reddetmişti.

ABD'de kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı oluşturmakla suçlanan milyarder Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos'ta ölü bulunmuştu.

Yetkililer, Epstein'ın ölüm sebebi olarak intihar ettiği bilgisini paylaşmıştı.

Ölümünden birkaç hafta önce de Epstein, hücresinde gardiyanlar tarafından baygın halde bulunmuş, boynunda görülen çürük izleri intihar teşebbüsü veya diğer mahkumların saldırısına uğradığı şüphelerini gündeme getirmişti.

66 yaşındaki Jeffrey Epstein, en küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamalarıyla yargılanıyordu.

Epstein'in kardeşi tarafından ölümünü araştırmak üzere özel görevlendirilen New York Adli Tıp Kurumu eski otopsi uzmanı Dr. Michael Baden ise Epstein'ın vücudunda intihar ile çelişen ve cinayete dair işaretler olduğunu söylemişti.

Baden, "Delillerin intihardan daha çok cinayete işaret ettiğini düşünüyorum. Çünkü (alt çene ve gırtlak arasında bulunan) hyoid kemiğinde, özellikle tiroid kıkırdağında intihar için olağandışı sayılan ve boğulmaya işaret eden 3 kırık var. Bu üç kırık, kendini asarak gerçekleştirilen intiharlarda çok sıra dışı bir şey ve daha çok boğulmanın yol açtığı ölümlerde görülüyor." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Michael Baden, o gece intihar riskine karşı Epstein'ı her yarım saatte kontrol etmesi gereken iki gardiyanın uyuyakalması ve güvenlik kameralarının da arızalanmasının cinayet şüphesini güçlendirdiğini belirtmişti.

Epstein'in işlediği cinsel istismar ve pedofili suçlarını konu alan ve kurbanların da ifadelerine yer verilen "Jeffrey Epstein: Filthy Rich (Korkunç Zengin)" isimli belgesel formatında mini bir dizi de yayınlanmıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Jeffrey Epstein, Deutsche Bank, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 21:45 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'den Deutsche Bank'a Jeffrey Epstein yüzünden 150 milyon dolar ceza - Son Dakika
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