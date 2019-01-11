Son Dakika Haberleri: ABD'den Rusya'ya İşbirliği Çağrısı

ABD'den Rusya'ya İşbirliği Çağrısı

1 saat önce

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD'nin Suriye'deki siyasi çözüm konusunda işbirliği yapmak için Rusya'ya çağrıda bulundu.

ABD'den Rusya'ya İşbirliği Çağrısı, System.String[]
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD'nin Suriye'deki siyasi çözüm konusunda işbirliği yapmak için Rusya'ya çağrıda bulundu.

Rusya ile Suriye çatışmasının siyasi çözümünde işbirliği yapmak isteyen ABD, Moskova'ya işbirliği çağrısında bulundu. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Orta Doğu temasları kapsamında gittiği Mısır'da yaptığı açıklamada, "Suriye konusunda Rusya'nın bizimle işbirliği yapmasını ve Suriye'deki çatışmalara siyasi bir çözüm bulmaya yönelmesini istiyoruz. Bu konuda Moskova'nın yardımına başvuruyoruz" ifadelerini kullandı. Ülkelerin Suriye'de barış ve istikrarı sağlamaya çalıştığını söyleyen Pompeo, "ABD'nin her zaman bu sürecin başında ve ön planda olduğundan emin olun" dedi.

(Şehriyar İmanbeyli/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 11:06 Kaynak: İHA

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