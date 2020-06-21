ABD'DEN TARİFELİ UÇUŞLARIN İLK YOLCULARI GELDİ - Son Dakika

ABD'DEN TARİFELİ UÇUŞLARIN İLK YOLCULARI GELDİ

KORONAVİRÜS önlemleri kapsamında seyahat kısıtlamaları nedeniyle durdurulan ve önceki gün yeniden başlayan ABD uçuşlarında, Washington ve Şikago'dan tarifeli ilk seferlerin yolcuları İstanbul'a geldi.

KORONAVİRÜS önlemleri kapsamında seyahat kısıtlamaları nedeniyle durdurulan ve önceki gün yeniden başlayan ABD uçuşlarında, Washington ve Şikago'dan tarifeli ilk seferlerin yolcuları İstanbul'a geldi.

Normalleşme adımlarıyla birlikte iç ve dış hatlarda kademeli olarak tarifeli uçuş ağını genişleten Türk Hava Yolları (THY), yaklaşık iki buçuk ay aradan sonra önceki gün ABD uçuşlarını yeniden başlatmıştı. Koronavirüs salgını nedeniyle uzun bir süre ABD'nin çeşitli şehirlerinden sadece tahliye uçuşları yapabilen THY, bugün Şikago ve Washington'dan ilk tarifeli yolcuları İstanbul'a taşıdı. 08.30 sıralarında TK-06 sefer sayılı Şikago uçağı ile 09.20'de TK-08 sayılı Washington uçağı İstanbul Havalimanı'na indi. Şikago uçağında 276, Washington uçağında ise 279 yolcu yer aldı.

UZUN SÜRE ERTELENEN İSTANBUL SEYAHATİ SONUNDA GERÇEKLEŞTİ

Uçak içinde bilgi formu dolduran yolcular, pasaport işlemlerinin ardından yurda giriş yaptı. Aynı formu uçakta görevli kokpit ve kabin ekipleri de doldurdu. İstanbul'a olan seyahat planlarını salgın nedeniyle birçok kez değiştirmek zorunda kalan yolcular, ancak tarifeli seferlerin yeniden başlamasıyla ABD'den Türkiye'ye gelebildi.

DÜNYANIN HER YERİNDE AYNI ŞEY YAŞANIYOR

İlk uçuşun yolcularından Ayhan İlbak, hasta babasını ziyaret etmek için Mart ayından itibaren Türkiye'ye gelme planları yaptığını, seyahat kısıtlamaları dolayısıyla ancak bugün Türkiye'ye gelebildiğini söyledi. İlbak, Yaklaşık 3 aydır bekliyorum. Türkiye'de karantina olduğu için bekledik. Dünyanın her yerinde aynı şey yaşanıyor. İlk etapta İstanbul'dan Şikago ve Washington'a tarifeli uçan THY, önümüzdeki günlerde diğer ABD şehirlerine de karşılıklı seferleri başlatacak. Bizim bulunduğumuz New York'dan uçuş yok. THY, Washington seferlerini açınca direkt geldik dedi.

New York'da yaşayan ve Washington seferlerinin başlamasıyla buradan İstanbul'a uçan Çemen Yumlu ise Mart ayından itibaren İstanbul'a gelmek için hazırdım. 4 aydır bekliyorum. Ailemi ziyarete geldim. ABD'de süresiz oturumum var. Tekrar uçuşlar dursa bile bir sıkıntı yaşamam. Ailem burada zaten. Uzun bir süre burada kalabilirim. Ancak geçici olarak gelenler için sorun olabilir. Çünkü sonbahara doğru pandemi tekrar artarsa; insanlar bunu da düşünüyor. diye konuştu.

İSTANBUL - NEW YORK SEFERLERİ 1 TEMMUZ'DA BAŞLIYOR

Öte yandan THY, Washington ve Şikago'nun ardından diğer ABD şehirlerine olan tarifeli seferleri de yeniden başlatmaya hazırlanıyor. THY'den yapılan açıklamaya göre, 22 Haziran'dan itibaren Miami'ye haftada 3 uçuş, 24 Haziran'dan itibaren Los Angeles'e haftada 3 uçuş, 1 Temmuz'dan itibaren New York'a haftada 5 uçuş, 15 Temmuz'dan itibaren San Francisco'ya haftada 3 uçuş, 25 Temmuz'dan itibaren Houston'a haftada 3 uçuş olacak şekilde karşılıklı tarifeli seferlerin başlayacağı bildirildi.

ABD'DEN TARİFELİ UÇUŞLARIN İLK YOLCULARI GELDİ

Amerika Birleşik Devletleri, Koronavirüs, Washington, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.06.2020 02:19 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ABD'DEN TARİFELİ UÇUŞLARIN İLK YOLCULARI GELDİ - Son Dakika

Son Dakika

Merve Boluğur, göğüs dekolteli kırmızı elbisesiyle hayran bıraktı Üçlü ilişki suçlamalarının muhatabı ünlü milyarder konuya açıklık getirdi Fit vücuduyla yıllara meydan okuyan Yeşilçam'ın 57'lik güzelinden bir bikinili poz daha Hayal Köseoğlu selülit eleştirilerine bikinili yanıt verdi Dilan Çiçek Deniz ile Metin Akdülger'in Netflix'te yayınlanan filmdeki sevişme sahnesi olay oldu Ünlü oyuncu, yıldırım çarpması sonucu yerden havalanıp buzdolabına çarptı 17 yaşındaki genç kız dünyaya duyurdu: Ünlü aktör bana cinsel istismarda bulundu Ünlü oyuncu ifşa edilen skandal mesajlardan sonra itiraf etti: Yaptıklarımdan utanıyorum Safiye Soyman, klip çekmek için Bodrum'da otel kapattı Acun Ilıcalı, Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya çiftini ziyaret etti Beren Saat, Kenan Doğulu'dan ayrılıyor! Acil daire arayışına girdi Korona hastalarına iç çamaşırıyla bakan hemşire, kendisine yeni meslek edindi 80'lik isimle evlenen Meltem'den garip paylaşım: Allah büyüklerimizin tecavüzünden korusun İlk kez mayolu görüntülenen Mucize Doktor'un Açelya'sı selülitleriyle olay yarattı Tatil sezonunu açan Zeynep Alkan'ın bikinili pozuna beğeni yağdı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, vaka artışına rağmen yoğun bakımdaki hasta sayısının düşük olduğu illeri paylaştı Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, vaka artışına rağmen yoğun bakımdaki hasta sayısının düşük olduğu illeri paylaştı         
20:21
Son Dakika: Türkiye'de 21 Haziran'da koronavirüs nedeniyle 23 kişi vefat etti, 1192 yeni vaka var Son Dakika: Türkiye'de 21 Haziran'da koronavirüs nedeniyle 23 kişi vefat etti, 1192 yeni vaka var         
20:17
10 ilimizde salı gününden itibaren kuvvetli sağanak yağış etkili olacak 10 ilimizde salı gününden itibaren kuvvetli sağanak yağış etkili olacak         
19:39
Diyarbakır'da iki grup arasında bıçaklı kavga: 2 yaralı, 7 gözaltı Diyarbakır'da iki grup arasında bıçaklı kavga: 2 yaralı, 7 gözaltı         
19:36
Nijeryalı eski yıldız Celestine Babayaro'nun ağabeyi Emmanuel Babayaro'dan itiraf: Beşiktaş'a gitseydim askerlik yapacaktım Nijeryalı eski yıldız Celestine Babayaro'nun ağabeyi Emmanuel Babayaro'dan itiraf: Beşiktaş'a gitseydim askerlik yapacaktım         
19:27
Kız isteme törenine katılan 9 kişide koronavirüs tespit edildi Kız isteme törenine katılan 9 kişide koronavirüs tespit edildi         
19:22
Yaz ortasında kardan adam yapıp kar topu oynadılar Yaz ortasında kardan adam yapıp kar topu oynadılar         
19:04
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, G.Saray'a gideceği de konuşulan Arda Turan'ın Beşiktaş iddialarını yalanladı Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, G.Saray'a gideceği de konuşulan Arda Turan'ın Beşiktaş iddialarını yalanladı         
18:53
Şırnak'ta 4 işçinin şehit olduğu saldırıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı Şırnak'ta 4 işçinin şehit olduğu saldırıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı         
18:34
Babalar Günü'nde dayanılmaz acı: Baba denizde boğuldu, oğlu kayboldu Babalar Günü'nde dayanılmaz acı: Baba denizde boğuldu, oğlu kayboldu         
18:22
Libya'dan Hükümeti'nden Sisi'nin askeri müdahale tehdidine yanıt: Savaş ilanı olarak görüyoruz Libya'dan Hükümeti'nden Sisi'nin askeri müdahale tehdidine yanıt: Savaş ilanı olarak görüyoruz         
18:22
DJ'lik yapan arkadaşını vuran şahıs, DJ'lik yapan arkadaşını vuran şahıs, "Şakalaşırken oldu" dedi         
18:20
Merve Boluğur, göğüs dekolteli kırmızı elbisesiyle hayran bıraktı Merve Boluğur, göğüs dekolteli kırmızı elbisesiyle hayran bıraktı         
18:09
12 yaşındaki çocuk, abisiyle şakalaşırken ölümüne neden oldu 12 yaşındaki çocuk, abisiyle şakalaşırken ölümüne neden oldu         
17:48
Fenerbahçe, deplasmanda Kasımpaşa'ya 2-0 mağlup oldu Fenerbahçe, deplasmanda Kasımpaşa'ya 2-0 mağlup oldu         
17:41
Salgının başladığı Çin'den yeni uyarı: Koronavirüs eksi 20 derecede 20 yıl yaşayabiliyor Salgının başladığı Çin'den yeni uyarı: Koronavirüs eksi 20 derecede 20 yıl yaşayabiliyor         
17:23
Dilan Çiçek Deniz ile Metin Akdülger'in Netflix'te yayınlanan filmdeki sevişme sahnesi olay oldu Dilan Çiçek Deniz ile Metin Akdülger'in Netflix'te yayınlanan filmdeki sevişme sahnesi olay oldu         
17:22
Safiye Soyman, klip çekmek için Bodrum'da otel kapattı Safiye Soyman, klip çekmek için Bodrum'da otel kapattı         
17:12
Okay Yokuşlu'nun da forma giydiği maçta Celta Vigo, Alaves'i 6-0 mağlup etti Okay Yokuşlu'nun da forma giydiği maçta Celta Vigo, Alaves'i 6-0 mağlup etti         
17:12
İstanbul'da güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar, piknik yapmak için araçlarıyla metrelerce uzunluktaki kuyruğa girdiler İstanbul'da güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar, piknik yapmak için araçlarıyla metrelerce uzunluktaki kuyruğa girdiler         
17:12
Ormandan topladıkları mantar ek gelirleri oldu! Günlük 4.500 TL kazanç sağlıyorlar Ormandan topladıkları mantar ek gelirleri oldu! Günlük 4.500 TL kazanç sağlıyorlar         
17:06
Çatıdan düşen ve şahin sanılan yavru kuş, başka bir yırtıcı tür çıktı Çatıdan düşen ve şahin sanılan yavru kuş, başka bir yırtıcı tür çıktı         
16:59
Kastamonu Valisi Avni Çakır ile şehit babasını duygulandıran tesadüf Kastamonu Valisi Avni Çakır ile şehit babasını duygulandıran tesadüf         
16:56
Komandolar, Pençe-Kaplan Operasyonu'na katılmak üzere sınır ötesine geçti Komandolar, Pençe-Kaplan Operasyonu'na katılmak üzere sınır ötesine geçti         
16:43
Eşiyle tartışan koca, kapıyı kilitleyip evi ateşe verdi Eşiyle tartışan koca, kapıyı kilitleyip evi ateşe verdi         
16:34
Kimisi tedbirlere uydu, kimisi hiçe saydı! Menekşe Plajı'ndaki yoğunluk havadan görüntülendi Kimisi tedbirlere uydu, kimisi hiçe saydı! Menekşe Plajı'ndaki yoğunluk havadan görüntülendi         
16:30
Halkalı Güneş Tutulması hayatı nasıl etkileyecek? Uzman astrolog, 11 Eylül olaylarını hatırlatıp Amerika'yı işaret etti Halkalı Güneş Tutulması hayatı nasıl etkileyecek? Uzman astrolog, 11 Eylül olaylarını hatırlatıp Amerika'yı işaret etti         
16:29
Koronavirüs nedeniyle annesini kaybeden İtalyan teknik direktör Antonio Filippini, saygı duruşunda gözyaşlarını tutamadı. Koronavirüs nedeniyle annesini kaybeden İtalyan teknik direktör Antonio Filippini, saygı duruşunda gözyaşlarını tutamadı.         
16:01
ATV ile kara yolunda yaptıkları pes dedirtti! Trafik güvenliğini hiçe saydı ATV ile kara yolunda yaptıkları pes dedirtti! Trafik güvenliğini hiçe saydı         
16:00
Kick boks sporcusu, trafikte tartıştığı 3 kişiyi 30 saniyede yere serdi Kick boks sporcusu, trafikte tartıştığı 3 kişiyi 30 saniyede yere serdi         
15:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2020 20:45:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ABD'DEN TARİFELİ UÇUŞLARIN İLK YOLCULARI GELDİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei