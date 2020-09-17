ABD'den Tayvan'a ikinci üst düzey ziyaret

ABD'nin Ekonomik Büyüme, Enerji ve Çevre İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Keith Krach, 3 günlük ziyareti kapsamında Tayvan'a geldi. ABD'li yetkililerin ziyaretleri nedeniyle Çin daha önce bu kişi ve kişilerin bağlı oldukları şirketlere yaptırım uygulamıştı.

ABD'nin Ekonomik Büyüme, Enerji ve Çevre İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Keith Krach, 3 günlük ziyaret kapsamında Tayvan'ın başkenti Taipei'ye geldi. Krach'ın ziyareti kapsamında Tayvan Devlet Başkanı Tsai Ing-wen ile görüşeceği ve eski Tayvan lideri Lee Teng-hui için düzenlenecek anma törenine katılacağı ifade edildi.

ÇİN, ABD'Lİ YETKİLİLERE YAPTIRIM UYGULAMIŞTI

Geçen ay, ABD Sağlık Bakanı Alex Azar Tayvan'ı ziyaret etmişti. Çin, ABD'nin bu ziyaretine tepki göstermiş ve ziyareti gerçekleştiren kişi ve kişilerin bağlı oldukları şirketlere yaptırım uygulanacağını açıklamıştı.

ÇİN, TAYVAN'I DEVLET OLARAK TANIMIYOR

Çin, Tayvan'ı bir devlet olarak tanımıyor. İkinci Dünya Savaşının ardından çıkan iç savaşta, Çin Milliyetçi Partisi ülkeden kaçarak Tayvan adasına gitmiş ve burada Çin Cumhuriyeti'nin devamı olduklarını belirten bir deklarasyon yayınlamıştı.