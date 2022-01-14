Üye Girişi
ABD'den Ukrayna-Rusya gerilimiyle ilgili bomba iddia! - Son Dakika

ABD'den Ukrayna-Rusya gerilimiyle ilgili bomba iddia!

14.01.2022 23:55

Dünyanın diken üstünde izlediği Ukrayna-Rusya gerilimiyle ilgili ABD çok konuşulacak iddialarda bulundu. Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Rusya'nın Ukrayna'yı işgale zemin hazırlamak amacıyla Ukrayna'nın doğusunda yanıltma operasyonları yapmak üzere bazı grupları önceden konuşlandırdığını iddia etti. Sözcü Psaki bahsi geçen ajanlar için "Şehir savaşları konusunda özel eğitimli kişiler" ifadesini kullanarak işgalin ocak ortası ile şubat ortası arasında olacağını öne sürdü.

Beyaz Saray Sözcüsü Psaki, günlük basın brifinginde, Rusya ile yaşanan Ukrayna gerilimini ve gelinen son durumu değerlendirdi.

"RUSYA'NIN BAZI AJANLARINI BÖLGEYE KONUŞLANDIRDIĞI BİLGİSİNA SAHİBİZ"

Psaki, CNN'e açıklama yapan ABD'li bir yetkilinin iddiasını teyit ederek, "Rusya'nın Ukrayna'nın doğusunda yanıltma operasyonları düzenlemek üzere bazı ajanlarını bölgeye önceden konuşlandırdığı bilgisine sahibiz." ifadesini kullandı.
Sözcü, Rusya'nın söz konusu operasyonları Ukrayna'yı işgale zemin hazırlamak amacıyla planladığını savunarak, "Biz bunu daha önce de görmüştük, 2014 öncesinde görmüştük. Bunlar sabotaj eylemlerini ve Ukrayna'nın Rus güçlerine karşı saldırı hazırlığında olduğu suçlaması gibi şeyleri kapsıyor." dedi.

ABD İŞGAL İÇİN TARİH DE VERDİ

İddiaya konu olan ajanların şehir savaşları konusunda özel eğitimli kişiler olduğunu savunan Psaki, Moskova'nın Ukrayna konusunda sosyal medya mecraları üzerinden dezenformasyon yaptığını da ileri sürdü. Psaki ayrıca Rus ordusunun ocak ortası ile şubat ortası arasında Ukrayna'ya yönelik bir işgal hareketine girişebileceğini iddia etti.

ABD'den Ukrayna-Rusya gerilimiyle ilgili bomba iddia! Şehir savaşı mı başlıyor?
Jen Psaki

PENTAGON DA İSTİHBARATI TEYİT ETTİ

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby de günlük basın toplantısında, Rusya'nın Ukrayna'da "yanıltma operasyonu" düzenlemek için Doğu Ukrayna'ya ajanlarını önden konuşlandırdığına ilişkin iddiayı teyit etti.

Bu bilginin neden özel olarak Moskova'ya iletilmeyip doğrudan kamuoyuna açıklandığına ilişkin bir soruya Kirby, şu yanıtı verdi: "Gördüklerimizi açıkça ifade etmenin önemli olduğunu düşündük. Rusya'nın oyunu ve bunun Rus devletinin açıklamalarına ve Rus sosyal medyasına nasıl yansıyacağını bilmenin hem Amerikan kamuoyunun hem de dünya kamuoyunun menfaatine olacağını hissettik. Dolayısıyla bu şekilde bir şey olursa kolayca nasıl bir düzmecenin ve zemin hazırlama girişiminin söz konusu olduğu ortaya çıkmış olur."

Bilginin sadece ABD istihbaratının analizi olup olmadığına ilişkin bir soruya ise Kirby, istihbaratın farklı kaynaklardan toplanan bir şey olduğu ve bu spesifik istihbaratın kaynağına dair değerlendirme yapmayacağı yanıtını verdi.

ABD'NİN UKRAYNA'DA 200 ASKERİ VAR

ABD'nin askeri eğitim faaliyetlerine destek vermek üzere Ukrayna'da bulunan askerleri konusunda Rusya ile "kuvvetlerin güvenli ayrışması" için bir iletişim hattı kurup kurmadıklarına yönelik bir soruya yanıt veren Kirby, Ukrayna'da Suriye'dekine benzer Rusya ile kuvvetlerin güvenli ayrışması için bir iletişim kanalı bulunmadığını ifade etti.

Kirby, Ukrayna'da 200 askerlerinin bulunduğunu ve bunların güvenliği konusunda Rusya ile iletişim kurabilecekleri birçok kanal olduğuna dikkati çekti.

ABD'Lİ YETKİLİDEN YANILTMA OPERASYONU İDDİASI

CNN'e konuşan ABD'li bir yetkili, Rusya'nın Ukrayna'yı işgale zemin hazırlamak üzere bir grup ajanını doğu Ukrayna'da "yanıltma operasyonu" düzenlemek üzere önceden konuşlandırdığını iddia etmişti. Söz konusu yetkili, Rus ajanlarının şehir savaşları ve Rusya'nın kendi vekil güçlerine karşı sabotaj eylemleri gerçekleştirmek için patlayıcı kullanımı konusunda eğitimli olduklarına dair kanıtlara ulaştıklarını ileri sürmüştü.

JAKE SULLİVAN: BU OYUNU 2014'TE DE GÖRDÜK

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan da dün Beyaz Saray'da düzenlediği basın brifinginde, söz konusu iddiayı dile getirmiş ve Rusya'yı uyarmıştı.Sullivan, "İstihbarat topluluğumuz, Rusya'nın bir işgal bahanesi üretmek için zemin hazırladığına dair bilgilere ulaştı. Bu oyunu 2014'te de gördük. Bu oyunu tekrar hazırlıyorlar ve önümüzdeki 24 saat boyunca basınla paylaşmak üzere işgal için potansiyel bahane olarak gördüğümüz bu istihbarat hakkında daha fazla ayrıntı elimize geçecek." değerlendirmesini yapmıştı.

UKRAYNA DA BENZER AÇIKLAMALAR YAPMIŞTI

Ukrayna Savunma Bakanlığı da benzer şekilde "Rus özel güçlerinin Ukrayna'yı işgal etmek amacıyla Rus kuvvetlerine karşı provokasyonlar hazırladığını" iddia eden açıklama yapmıştı.

YORUMLAR
500

Tam Gemi Şok Denemeleri, Beyaz Saray, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'den Ukrayna-Rusya gerilimiyle ilgili bomba iddia! - Son Dakika


Burak Sergen, kendisinden yaşça küçük kadınla görüntülendi Burak Sergen, kendisinden yaşça küçük kadınla görüntülendi         
23:48
İçinde annesinin, eşinin ve iki çocuğunun olduğu evi ateşe verdi, itfaiyeyi engelledi İçinde annesinin, eşinin ve iki çocuğunun olduğu evi ateşe verdi, itfaiyeyi engelledi         
22:43
Aleyna'nın şüpheli ölümünde davanın seyrini değiştirecek gelişme! Aleyna'nın şüpheli ölümünde davanın seyrini değiştirecek gelişme!         
17:52
Raziye'nin katilinin dosyası kabarık çıktı! Cumhuriyet Savcısı'nı bile tehdit etmiş Raziye'nin katilinin dosyası kabarık çıktı! Cumhuriyet Savcısı'nı bile tehdit etmiş         
17:13
"Ailem beni burada kalmaya zorluyor" deyip intihar etmişti! Enes Kara'nın annesi: Yobazlık ve gericilikle itham edildik "Ailem beni burada kalmaya zorluyor" deyip intihar etmişti! Enes Kara'nın annesi: Yobazlık ve gericilikle itham edildik         
15:28
Tantunicinin yaptığına bakın! Çöpe atılan biberleri, insanlara yedirmek için tek tek topladılar Tantunicinin yaptığına bakın! Çöpe atılan biberleri, insanlara yedirmek için tek tek topladılar         
14:32
58 yaşındaki profesörün öğrencisine attığı taciz mesajları üniversiteyi karıştırdı! İdari ve adli soruşturma başlatıldı 58 yaşındaki profesörün öğrencisine attığı taciz mesajları üniversiteyi karıştırdı! İdari ve adli soruşturma başlatıldı         
13:50
Son Dakika! "Erdoğan'ın adaylığını 3. kez kabul ederlerse YSK üyelerini afişe ederiz" demişti! Selçuk Özdağ hakkında soruşturma başlatıldı Son Dakika! "Erdoğan'ın adaylığını 3. kez kabul ederlerse YSK üyelerini afişe ederiz" demişti! Selçuk Özdağ hakkında soruşturma başlatıldı         
12:17
Son Dakika: Akşener'den öldürülen teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li vekille ilgili flaş açıklama: Fezleke Meclis'te oylanırsa 'evet' oyu vereceğiz Son Dakika: Akşener'den öldürülen teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li vekille ilgili flaş açıklama: Fezleke Meclis'te oylanırsa 'evet' oyu vereceğiz         
11:08
Acun Ilıcalı'dan RTÜK'e: Hasan Can Kaya kararını son derece yanlış buluyorum Acun Ilıcalı'dan RTÜK'e: Hasan Can Kaya kararını son derece yanlış buluyorum         
11:01
Son Dakika! 2021 yılında Türkiye'nin tamamında 1 milyon 491 bin konut satıldı Son Dakika! 2021 yılında Türkiye'nin tamamında 1 milyon 491 bin konut satıldı         
10:12
İstanbul'un göbeğindeki 31 katlı plazadan atlayarak canına kıydı İstanbul'un göbeğindeki 31 katlı plazadan atlayarak canına kıydı         
09:52
45'lik Gülşen, bu sefer de cesur yırtmaç detaylı elbisesiyle "devam" dedi 45'lik Gülşen, bu sefer de cesur yırtmaç detaylı elbisesiyle "devam" dedi         
09:29
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı talep etti, Enes Kara'nın intihar videosuna yayın yasağı getirildi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı talep etti, Enes Kara'nın intihar videosuna yayın yasağı getirildi         
08:17
Senem Kuyucuoğlu hemcinsiyle aşka geldi! Dudak dudağa pozunu paylaştı Senem Kuyucuoğlu hemcinsiyle aşka geldi! Dudak dudağa pozunu paylaştı         
07:52
İspanyol taraftarlar çılgına döndü! Barcelona-Anadolu Efes maçına Ergin Ataman'ın o hareketi damga vurdu İspanyol taraftarlar çılgına döndü! Barcelona-Anadolu Efes maçına Ergin Ataman'ın o hareketi damga vurdu         
07:50

Son Dakika Haberleri
23:48 Burak Sergen, kendisinden yaşça küçük kadınla görüntülendi
23:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hediye ettiği bisikleti çalanlar tutuklandı
23:18 Eşine doğum günü hediyesi olarak kiraladığı uçak düştü
23:08 Rıdvan Dilmen: Yalancılar operasyon yapacağımı söylüyor
22:57 Sağlık Bakanlığı yeni izolasyon rehberini yayınladı!
22:42 Boris Johnson bu kez de ışın kılıçlı dans videosuyla gündemde
22:04 Hırsızlık çetesine büyük operasyon! Kucaklarında bebeklerle gözaltına alındılar
21:58 Beşiktaş, Gaziantep'ı 1-0'lık skorla mağlup etti
21:11 Meteoroloji 11 ili turuncu, 8 ili sarı kodla uyardı! Yoğun kar yağışı ve çığ tehlikesine dikkat
21:04 Fenerbahçeli Jose Sosa ayrılık ateşini yaktı!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2022 00:02:35. #1.12#
SON DAKİKA: ABD'den Ukrayna-Rusya gerilimiyle ilgili bomba iddia! - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement