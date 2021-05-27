ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Hong Kong'un tartışmalı seçim reformu yasasına tepkisini yineledi Açıklaması - Son Dakika

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde seçim sisteminde reform öngören tartışmalı yasa tasarısının Yasama Konseyi'nde kabul edilmesine tepki gösterdi.

Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanı, Çin'in, Hong Kong'daki demokratik kurumlara zarar verdiği yönündeki görüşünü yineledi.

Blinken, açıklamasında, söz konusu yasa düzenlemesinin Hong Kong'daki demokrasiyi yıpratacağını ve Hong Kongluların siyasal haklarını özgürce kullanmalarını engelleyeceğini savundu.

Söz konusu yasayla bağlantılı olarak gözaltına alınan ya da tutuklanan herkesin salıverilmesi çağrısında da bulunan Blinken, "Hong Kong'da yaşayanların seçimlerde temsiliyetini düşürmek uzun vadede Hong Kong'un siyasi ve sosyal istikrarına katkı sağlamayacaktır." ifadesini kullandı.

Çin, Hong Kong'daki seçim sisteminde değişiklikleri onaylamıştı

Çin Halk Kongresi Daimi Komitesi, 30 Mart'ta Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde seçim sistemini revize eden yasal değişiklikleri onaylamıştı. Seçim reformu yasası, başta ABD, AB ve İngiltere olmak üzere uluslararası toplumun tepkisini çekmişti.

Hong Kong'un anayasası niteliğindeki Temel Yasa'nın 1. ve 2. ek maddelerinde yapılan değişiklikler, Daimi Komitenin 167 üyesinin katıldığı oturumda oy birliğiyle kabul edilmişti.

Bölgede seçim sisteminde reform yapılmasını öngören "Seçim Sisteminin Geliştirilmesi Yasa Tasarısı 2021", 14 Nisan'da Yasama Konseyine (Yasama Meclisi) sunulmuştu.

Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam, tasarının mayıs sonunda meclisten geçmesini umduğunu söylemişti.