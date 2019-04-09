Son Dakika Haberleri: ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Cemal Kaşıkçı Cinayetinde Rolleri Olduğu Gerekçesiyle 16 Suudi...

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Cemal Kaşıkçı Cinayetinde Rolleri Olduğu Gerekçesiyle 16 Suudi...

1 saat önce

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Cemal Kaşıkçı cinayetinde rolleri olduğu gerekçesiyle 16 Suudi vatandaşının ABD'ye girişinin yasaklandığını açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Cemal Kaşıkçı Cinayetinde Rolleri Olduğu Gerekçesiyle 16 Suudi..., System.String[]
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Cemal Kaşıkçı cinayetinde rolleri olduğu gerekçesiyle 16 Suudi vatandaşının ABD'ye girişinin yasaklandığını açıkladı

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 02:39 Kaynak: AA

Cemal Kaşıkçı, Mike Pompeo, Dışişleri Bakanı, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
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