ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Cemal Kaşıkçı Cinayetinde Rolleri Olduğu Gerekçesiyle 16 Suudi...
1 saat önce
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Cemal Kaşıkçı cinayetinde rolleri olduğu gerekçesiyle 16 Suudi vatandaşının ABD'ye girişinin yasaklandığını açıkladı.
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 02:39 Kaynak: AA
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