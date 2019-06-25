ABD Dışişleri Bakanı Pompeo Afganistan'da
1 saat önce
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Afganistan'ın başkenti Kabil'e sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 09:20 Kaynak: AA
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo
, Afganistan
'ın başkenti Kabil
'e sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani
, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ve beraberindeki heyeti, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.
Görüşmede konuşan Gani, Afganistan hükümetinin, 40 yıldır devam eden savaşın son bulması için çalışma yaptığını söyledi.
Afganistan'ın ortağı ve dostu olan ülkelerin barış konusunda tek başlarına hareket etmemesi gerektiğini ifade eden Gani, beraber ve birlikte yapılan çalışmaların iyi sonuç vereceğini belirtti.
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo da ABD'nin Afganistan'daki barış sürecini desteklediğini ve bu konuda her türlü desteğe hazır olduklarını kaydetti.
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