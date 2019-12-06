Son Dakika Haberleri: ABD Dışişleri Bakanı Pompeo Fas'ta üst düzey temaslarda bulundu
Son Dakika Güncel ABD Dışişleri Bakanı Pompeo Fas'ta üst düzey temaslarda bulundu - Son Dakika

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo Fas'ta üst düzey temaslarda bulundu

6 saat önce

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Fas'ta, Başbakan, Ulusal Güvenlik Başkanı, Dışişleri ve Afrika İşbirliği Bakanı ile görüştü.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo Fas'ta üst düzey temaslarda bulundu, System.String[]

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Fas'ta, Başbakan, Ulusal Güvenlik Başkanı, Dışişleri ve Afrika İşbirliği Bakanı ile görüştü.

Dışişleri ve Afrika İşbirliği Bakanlığı Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Fas'ı ziyaret eden Pompeo'nun başkent Rabat'ta Başbakan Sadeddin el-Osmani tarafından kabul edildiği belirtildi.

Fas Ulusal Güvenlik Başkanı Abdullatif el-Hamuşi ile Dışişleri ve Afrika İşbirliği Bakanı Nasır Burita'nın da katıldığı görüşmede, "güvenlik alanında iş birliği, terörle mücadele, Sahel bölgesindeki istikrar ve koordinasyon konularının" ele alındığı aktarıldı.

Libya'daki krizin aşılması konusunda fikir alışverişi yapılan toplantıda, İran ve müttefiklerinin kuzey ve batı Afrika bölgesine nüfuz etme çabalarının da masaya yatırıldığı kaydedildi.


Doğuda Atlantik Okyanusu'ndan Kızıldeniz'e kadar uzanan 5 bin kilometrelik kuşak Sahel Bölgesi olarak adlandırılıyor. Sahel Bölgesi; Moritanya, Senegal, Mali, Nijer, Çad, Sudan, Burkino Faso ile Nijerya'yı kapsıyor.

ABD'nin bölgedeki stratejik müttefiki olarak gördüğü Fas'ı ilk defa ziyaret eden Pompeo temaslarının ardından ülkeden ayrıldı.

Amerika Birleşik Devletleri, Afrika, Fas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 12:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Pentagon'dan "Orta Doğu'ya 14 bin ek asker göndermeyi değerlendirmiyoruz" açıklaması
Irak'ta ABD üssüne roketli saldırı düzenlendi Joe Biden'ın bir seçmen ile yaşadığı gerginlik ülkede gündem oldu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan yeni İmar Barışı açıklaması: Tekrarı mümkün değil

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2019 06:21:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ABD Dışişleri Bakanı Pompeo Fas'ta üst düzey temaslarda bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]