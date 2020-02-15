ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: "Transatlantik ittifakın öldüğü fikri çok abartılı" - Son Dakika
Son Dakika Güncel ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: 'Transatlantik ittifakın öldüğü fikri çok abartılı' - Son Dakika

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: "Transatlantik ittifakın öldüğü fikri çok abartılı"

6 saat önce

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD'nin küresel rolünü savunarak, Transatlantik ittifakın öldüğü fikrini çok abartılı bulduğunu söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo:

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD'nin küresel rolünü savunarak, Transatlantik ittifakın öldüğü fikrini çok abartılı bulduğunu söyledi.

Pompeo, Almanya'da devam eden "56'ncı Münih Güvenlik Konferansı"ndaki konuşmasında, Çin, İran ve Rusya'yı eleştirerek, Batı'nın ideallerinin ve değerlerinin kazanacağını belirtti.

Avrupa'dan gelen, "ABD'nin küresel güvensizliği giderme konusunda uluslararası hareket etmediği" eleştirilerine cevap veren Pompeo, "Transatlantik ittifakın öldüğü fikrinin çok abartılı olduğunu bildirmekten mutluluk duyuyorum. Batı kazanıyor ve birlikte kazanıyoruz." dedi.

Pompeo, ABD ve müttefiklerinin, Çin Komünist Partisi'nin 'yükselmesinin' ve 'agresifliğinin' ortasında özgürlük ve bağımsızlığı koruduklarını savunarak, "Huawei ve Çin'in desteklediği diğer teknoloji şirketlerinin Çin istihbaratının truva atları" olduğunu iddia etti.

Rusya'nın Kırım'ı ilhak etmesine, İran'dan gelen tehditlere ve Çin'in ekonomik baskısına dikkati çeken Pompeo, bu ülkelerin kurallara dayalı uluslararası sistemi istikrarsızlaştırdıklarını savundu.

Pompeo, Berlin duvarının yıkılmasının ardından 30 yıldan fazla zaman geçtiğini hatırlatarak, halen egemenliğe saygı göstermeyen ülkelerin Batı'yı tehdit ettiğini fakat "Batı'nın kazanıyor" olduğunu ifade etti.

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 01:46 Kaynak: AA
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