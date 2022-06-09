Abd, Enflasyonla Mücadele İçin Çin'e Yönelik Bazı Gümrük Vergilerini Sonlandırmayı Değerlendiriyor - Son Dakika
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Abd, Enflasyonla Mücadele İçin Çin'e Yönelik Bazı Gümrük Vergilerini Sonlandırmayı Değerlendiriyor

09.06.2022 11:03
Abd, Enflasyonla Mücadele İçin Çin'e Yönelik Bazı Gümrük Vergilerini Sonlandırmayı Değerlendiriyor

SİNGAPUR, 8 Haziran (Xinhua) -- ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo, yerel medyada kısa süre önce yer alan alıntılara göre, Biden yönetiminin ülkedeki enflasyonu kontrol altına alma çabası kapsamında Çin malları üzerindeki bazı Trump dönemi gümrük vergilerini sonlandırmayı düşündüğünü söyledi.

SİNGAPUR, 8 Haziran (Xinhua) -- ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo, yerel medyada kısa süre önce yer alan alıntılara göre, Biden yönetiminin ülkedeki enflasyonu kontrol altına alma çabası kapsamında Çin malları üzerindeki bazı Trump dönemi gümrük vergilerini sonlandırmayı düşündüğünü söyledi. Çince yayın yapan Lianhe Zaobao gazetesinin haberine göre ABD Başkanı Joe Biden, Raimondo ve diğer hükümet yetkililerinden Trump yönetiminin Çin'den gelen ithal mallara uyguladığı bazı gümrük vergilerini kaldırmaya dair olası planlar üzerinde çalışmalarını istedi. "Mevcut yönetim, yerel çelik sektörünü korumak için çelik ile alüminyum üzerindeki gümrük vergilerini sürdürmeye karar verdi" diyen Raimondo, ancak ev aletleri ve bisikletler gibi ürünlerde gümrük vergisini kaldırmanın "akla yatkın olduğunu" sözlerine ekledi. Amerikalılar tüketici mallarındaki fiyat artışları karşısında zorlanırken, Biden daha önce yaptığı açıklamada enflasyonla mücadelenin birinci önceliği olduğunu söylemişti.

YORUMLAR
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Kaynak: Xinhua

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Abd, Enflasyonla Mücadele İçin Çin'e Yönelik Bazı Gümrük Vergilerini Sonlandırmayı Değerlendiriyor - Son Dakika

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