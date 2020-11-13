ABD Genelkurmay Başkanı Milley'den "anayasaya bağlılık" vurgusu Açıklaması - Son Dakika

ABD Genelkurmay Başkanı Milley'den "anayasaya bağlılık" vurgusu Açıklaması

13.11.2020 11:47
ABD Genelkurmay Başkanı Milley'den

ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley, "ordunun anayasaya bağlılığını sürdüreceğini" belirterek, "Bir bireye bağlılık yemini etmedik.

ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley, "ordunun anayasaya bağlılığını sürdüreceğini" belirterek, "Bir bireye bağlılık yemini etmedik. Biz anayasaya bağlılık yemini ettik." ifadesini kullandı.

General Milley, başkent Washington'da Ulusal Ordu Müzesi'nin açılışında yaptığı konuşmada, "anayasaya bağlılık" mesajı verdi.

Milley, "Biz bir krala, kraliçeye, tirana veya diktatöre bağlılık yemini etmedik. Bir bireye bağlılık yemini etmedik. Biz anayasaya bağlılık yemini ettik." ifadesini kullandı.

Milley'nin sözleri, Başkan Trump'ın Savunma Bakanı Mark Esper'i görevden alınmasının ardından bakanlık bürokrasisinde yapılan görev değişikliklerinin ardından geldi.

Trump, seçimden önce istifasını sunan Esper'in ardından Pentagon'daki üst düzey sivil yetkililerin büyük bir çoğunluğunu görevden alıp yerine kendisine yakın isimleri atamıştı.

Genelkurmay Başkanı Milley, kampanya süreci devam ederken, 28 Ağustos'ta Kongre'de yaptığı açıklamada, seçim sonrasında iktidar değişimine dair bir belirsizliğin ortaya çıkması halinde ordunun tarafsız kalacağını vurgulayarak, "Seçimler konusunda çıkabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünden yasal olarak ABD mahkemeleri ve Kongre sorumludur, ordu değil." ifadelerini kullanmıştı.

ABD'de 3 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerinin kesin olmayan sonuçlarına göre, Biden şu ana kadar kazandığı 290 seçici delegeyle başkanlık için gerekli sayıya ulaşmış görünüyor. Trump'ın 217 seçici delege kazandığı seçimde, Kuzey Carolina ve Georgia eyaletlerinde sonuçlar henüz netleşmiş değil.

ABD'de, Başkan Donald Trump'ın 3 Kasım'daki başkanlık seçimlerinin ardından yenilgiyi kabul edip görev devrine ilişkin süreci başlatmamasının yarattığı belirsizlik sürüyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Genelkurmay Başkanı, Donald Trump, Ordu, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD Genelkurmay Başkanı Milley'den 'anayasaya bağlılık' vurgusu Açıklaması - Son Dakika


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