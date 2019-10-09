Son Dakika Haberleri: ABD haber kanalı, Uygur Türklerinin tutulduğu Çin'in toplama kamplarına girdi
Son Dakika Dünya ABD haber kanalı, Uygur Türklerinin tutulduğu Çin'in toplama kamplarına girdi

ABD haber kanalı, Uygur Türklerinin tutulduğu Çin'in toplama kamplarına girdi

1 saat önce

Eylül ayı başında Çin'deki toplama kamplarından ikisinde çekim yapma izni alan NBC haber kanalı muhabiri Çinli bir rehber gözetiminde kendisine verilen turdan ve gösterilen şeylerden tatmin olmadığını söylüyor.

Eylül ayı başında Çin'deki toplama kamplarından ikisinde çekim yapma izni alan NBC haber kanalı muhabiri Çinli bir rehber gözetiminde kendisine verilen turdan ve gösterilen şeylerden tatmin olmadığını söylüyor.

ABD haber kanalı, Uygur Türklerinin tutulduğu Çin'in toplama kamplarına girdi

Çin Halk Cumhuriyeti, Eylül, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 03:04 
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