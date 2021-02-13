ABD, motor sıkıntısı yüzünden F-35'lerin hava gösterilerini kısıtlamaya gidiyor

Bloomberg'te yer alan haberde, Pentagon'un 398 milyar dolarlık beşinci nesil F-35 savaş uçağı programının "Pratt & Whitney" tarafından üretilen motor tedarikinde giderek büyüyen bir sorunla karşı karşıya kaldığına dikkati çekildi.

Hava Muhabere Komutanlığının konuşlandırma ve eğitimlerde gerektiğinde F-35 savaş uçaklarının hazırda bulunması için 2021'de hava gösterilerine daha az katılacağı belirtilen haberde, bu yıl F-35'lerin 8 hava gösterisinde yer almayacağı ifade edildi.

"UÇAKLARIN YÜZDE 20'Sİ MOTORSUZ KALABİLİR"

Haberde değerlendirmesine yer verilen, ismi açıklanmayan bir savunma yetkilisi, yaşanan sorunu "F-35A model savaş uçaklarının motorlarının hız kesmeden çalışması sonucu ısının türbin kanadı kaplamalarında erken çatlaklara ya da katmanlara neden olduğu ve bu nedenle motorların çıkarılıp tamir edilmesi gerektiği" şeklinde açıkladı.

F-35 Programı biriminin Savunma Bakanlığını en kötü senaryo konusunda bilgilendirdiği kaydedilen haberde, savaş uçaklarının yüzde 20'sinin 2025'e kadar motorsuz kalabileceği bilgisi yer aldı.

F-35 ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

İsmi Şimşek 2'dir. Lockheed Martin şirketi tarafından üretilmektedir. F-35 savaş uçakları çok amaçlı uçaktır. Av ve bombardıman uçağıdır. F 35 savaş uçakları yapılırken birçok uçağın özelliklerinin tek uçakta birleştirilmesi fikri ile yapılmıştır. Bunu sebebi ise uçak maliyetlerinin düşürülmesidir. Fakat yapım sonrasında düşünülenden daha maliyetli olmuştur.F-35 savaş uçakları 5. nesil savaş uçağı olarak adlandırılırlar. F-35 savaş uçakları aralarında ülkemizin de bulunduğu toplam olarak 9 ülkenin katkısı ile yapılmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Türkiye, İtalya, Kanada, Norveç, Hollanda, Danimarka ve Avusturalya'dır. Ayrıca ülkemiz bu uçağın bir çok parçasını da üretmektedir.

Şimşek 2 savaş uçağı ilk uçuşunu 2006 yılında yapmıştır.

Uzunluğu 15,67 metre yüksekliği: 4,33 metredir.

Kanat açıklığı 10,65 metredir.

Uçağın boş ağırlığı 13,17 tondur. (A model)F-35B ve F-35 C modellerinin ağırlığı A modelinden yaklaşık olarak 1,5 ton daha ağırdır.

Normal yüklü ağırlığı 22,4 ton olmasına karşın azami kalkış ağırlığı 31,8 tondur.

Hedeflerini çok uzak mesafelerden görebilme özelliğine sahiptir.

Uçak tek pilotlu bir uçaktır.

F 35'lerin diğer savaş uçaklarından farkı ise tüm silahlarını gövde içinde saklıyor olmasıdır. Dışarıdan herhangi bir bombası veya silahlarını göremezsiniz.

Dikey iniş ve kalkış özelliğine sahiptir (F-35B)Uçağın azami hızı 1932 kilometre/Saat olarak belirtilmektedirMenzili modeller arasında çok az farklar olsada yaklaşık olarak 2000 kilometre civarındadır.

18.000 Metrelik bir irtifaya çıkabilmektedir.

Tırmanma hızı saniyede 200 metredir.

TAŞIDIĞI SİLAHLARIN ÖZELLİKLERİ

1 adet 25 mm'lik top 4 namlulu top.

Havadan karaya füzeler:

AGM-88 HARM

AGM-158 JASSM

Brimstone

Lockheed Martin JAGM

Storm Shadow

SOM

Havadan Havaya Füze: AIM-120 AMRAAM

AIM-9 Sidewinder

IRIS-T

MBDA Meteor

Ant-gemi füzesi:

Naval Strike Missile JSM

Long Range Anti-Ship Missile (LRASM)

Bombaları:

MK-84, MK-83, MK-82 Genel maksat bombalar

CBU-100 küme bombası

Paveway serisi lazer güdümlü bombalar

GBU-39 SDB küçük çap bombalar

JDAM serisi

B61 Nükleer bomba

AGM-154 JSOW

F-35 MODELLERİ VE AYIRAN ÖZELLİKLERİ

F-35 savaş uçaklarının çok yönlü uçaklardır. Bu nedenle bu savaş uçağından 3 tip yapılmaktadır. Bunlar; F-35A, F-35B ve F-35C modelleridir. Bu modeller birbirinden ayıran özellikleri ise şöyledir:

F-35A geleneksel kalkış yapabilen model

F-35B kısa kalkış dikey iniş özelliği olan model

F-35C uçak gemilerine inebilen model

Ülkemiz bu uçak modellerinden tahmin edeceğiniz üzere F 35A için anlaşma yapmıştır. Çünkü ülkemizin uçak gemisi bulunmadığından dolayı özellikle F-35B ve F-35C modeller uçak gemisi bulunan ülkeler için yapılmakta olup büyük çoğunluğu Amerika Birleşik Devletleri tarafından kullanılacaktır.

Ülkemizin alacağı F-35A modelinin toplam maliyetinin 150-200 milyon dolar olacağı tahmin edilmektedir. Bu uçak ülkemiz hava kuvvetlerinde F-16 Savaş Uçakları'nın yerini alacaktır.