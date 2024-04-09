ABD Hazine Bakan Yardımcısı, Kongre'den Yeni Yetkiler Talep Etti - Son Dakika
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Kripto

ABD Hazine Bakan Yardımcısı, Kongre'den Yeni Yetkiler Talep Etti

ABD Hazine Bakan Yardımcısı, Kongre\'den Yeni Yetkiler Talep Etti

ABD Hazine Bakan Yardımcısı Adewale O. Adeyemo, kripto paralar üzerinden yapılan yasadışı finansal işlemlerle mücadele için Kongre'den yeni yetkiler talep etti. Terör örgütlerinin ve yaptırım kaçakçılarının dijital varlıkları kullanma eğilimlerinin arttığı vurgulandı.

09.04.2024 10:43  Güncelleme: 10:49
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ABD Hazine Bakan Yardımcısı Adewale O. Adeyemo, kripto para birimleri aracılığıyla gerçekleştirilen yasadışı finansal faaliyetlere karşı daha etkin bir mücadele yürütebilmek için Kongre'yi harekete geçmeye çağırdı. Yapılan çağrıda, terörist grupların ve yaptırım kaçakçılarının dijital varlıkları kullanma eğilimlerinin arttığı vurgulandı.

ABD Hazine Bakan Yardımcısı, Kongre'den Yeni Yetkiler Talep Etti

ABD Hazine Bakan Yardımcısı Adewale O. Adeyemo, kripto paralar üzerinden yapılan yasadışı finansal işlemlerle mücadele için Kongre'den yeni yetkiler talep etti. ABD Senatosu Bankacılık, Konut ve Kentsel İşler Komitesi'nde yapacağı konuşma öncesinde yazılı bir açıklama yapan Adeyemo, terör örgütlerinin finansmanında kripto paraların giderek daha fazla kullanıldığını belirtti.

Adeyemo, özellikle Suriye merkezli El Kaide gibi grupların Bitcoin kullanarak para akladığına dikkat çekti. Geleneksel finans sistemlerinde terör finansmanına yönelik önlemlerin artmasıyla bu tür grupların dijital varlıklara yöneldiğini vurguladı. Rusya'nın da yaptırımları aşmak ve savaş finansmanını sürdürmek için stablecoin gibi alternatif ödeme yöntemlerini kullandığına değinen Adeyemo, bu konuda acil önlem alınması gerektiğini ifade etti.

ABD Senatosu'nda geçtiğimiz Aralık ayında iki partili bir grup tarafından Hazine'nin yaptırım yetkilerini genişletmek amacıyla bir yasa tasarısı sunulmuştu. Sunulan tasarı, Hazine'ye terörle mücadelede daha fazla kaynak sağlamayı hedefliyordu.

Kasım ayında Komite'ye sunulan önerileri hatırlatan Adeyemo, üç ana reformun gerekli olduğunu belirtti. Bu reformlar; ikincil yaptırım araçlarının devreye sokulması, mevcut yetkilerin modernize edilmesi ve denizaşırı kripto platformlarından kaynaklanan risklerin ele alınması olarak açıklandı. Adeyemo ayrıca ABD Hazine Bakanlığı'nın şüpheli finansal işlemler yürüten yabancı kuruluşların ABD'deki hesaplarına erişimini engelleme yetkisi olduğunu dile getirdi. ABD Hazine Bakanlığı'nın yetkisi olmasına rağmen yabancı kripto borsaları ve bazı para hizmetlerinin bu kapsamda olmadığını ifade eden Adeyemo, Kongre'nin gerekli araçları sağlamaması halinde sanal varlıkların kötüye kullanımının artacağı konusunda uyardı.

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