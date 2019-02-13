Son Dakika Haberleri: ABD Hep Aynı Yanlışları Yapıyor"

ABD Hep Aynı Yanlışları Yapıyor"

2 saat önce

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Sistan ve Belucistan eyaletindeki terör saldırısıyla ilgili, "İran'ın tamda 'Varşova sirkinin' gerçekleştiği günde terör saldırısına uğraması bir tesadüf mü?

ABD Hep Aynı Yanlışları Yapıyor
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Sistan ve Belucistan eyaletindeki terör saldırısıyla ilgili, "İran'ın tamda 'Varşova sirkinin' gerçekleştiği günde terör saldırısına uğraması bir tesadüf mü? Görünüşe göre ABD her zaman aynı yanlışları yapıyor, ancak farklı sonuçlar elde etmeyi bekliyor" dedi. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif İran'ın Sistan ve Beluçistan eyaletinin yönetim merkezi olan Zahidan şehrinde gerçekleşen terör saldırısıyla ilgili açıklamada bulundu. Zarif'in Twitter hesabı üzerinden yayınlanan açıklamada, "İran'ın tamda 'Varşova sirkinin' gerçekleştiği günde terör saldırısına uğraması bir tesadüf mü? Tam da o teröristlerin yandaşlarının Varşova sokaklarında kutlama yaptığı ve Twitter robotları ile kutlamaya destek verdiği günde. Görünüşe göre ABD her zaman aynı yanlışları yapıyor, ancak farklı sonuçlar elde etmeyi bekliyor" ifadeleri yer alıyordu.

"ŞEHİTLERİMİZİN İNTİKAMINI ELBET ALACAĞIZ" Öte yandan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi terör saldırıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Sistan ve Belucistan eyaletinde gerçekleşen terör saldırısını nefretle kınıyoruz. İran milletinin askeri ve istihbarat güçleri, bu hadisedeki şehitlerimizin intikamını elbet alacaktır" dedi.

(Celalettin Erduş/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 09:56 Kaynak: İHA

Dışişleri Bakanı, Amerika Birleşik Devletleri, İran, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD'nin Toplam Kamu Borcu, Tarihinde İlk Kez 22 Trilyon Dolar Seviyesini Aştı Çin'den Dünya Siyasetine Yeni Tartışma Konusu: Uzay, ABD'nin Tapulu Malı Değil

İran Askerlerine İntihar Saldırısı! En Az 30 Ölü, 10 Yaralı Arkadaşının Tedavisinden Endişe Duyduğunu Söyleyen Refakatçi, Doktordan Dayak Yedi! O Anlar Kamerada
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.2.2019 00:22:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ABD Hep Aynı Yanlışları Yapıyor"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]