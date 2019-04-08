Son Dakika Haberleri: ABD İç Güvenlik Bakanı Görevinden Ayrılıyor

ABD İç Güvenlik Bakanı Görevinden Ayrılıyor

21 dakika önce

ABD Başkanı Donald Trump, ABD İç Güvenlik Bakanı Kristjen Nielsen'in görevinden ayrılacağını açıkladı.

ABD İç Güvenlik Bakanı Görevinden Ayrılıyor, System.String[]
ABD Başkanı Donald Trump, ABD İç Güvenlik Bakanı Kristjen Nielsen'in görevinden ayrılacağını açıkladı.

Bakan Nielsjen ile Beyaz Saray'da görüştükten sonra Twitter hesabından açıklama yapan Trump, "İç Güvenlik Bakanı Kirstjen Nielsen görevinden ayrılacak ve kendisine hizmetleri için teşekkür etmek istiyorum." paylaşımında bulundu.

Trump ayrıca, "Mevcut ABD Gümrük ve Sınır Muhafaza Müdürü Kevin McAleenan'ın İç Güvelik Bakan Vekili olarak atandığını duyurmaktan memnuniyet duyarım. Kevin'e iyi iş çıkaracağı konusunda güveniyorum." ifadesini kullandı.

Amerikan medyasında yer alan iddialara göre, Trump, Nielsen'in Orta Amerika ülkelerinden gelen göçmenlere sığınma başvurusu yapmalarına izin vermeye devam etmesi konusunda rahatsızdı.

Ayrıca, Nielsen'in Beyaz Saray'a istifa etmek üzere gitmediği iddia edilirken Bakanın Beyaz Saray'a Göç ve Gümrük İdaresinin başına yapılan atamalar ve bu birimde yapılan bazı önemli görev değişikliklerini Trump'la görüşmek için gittiği öne sürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 01:36 Kaynak: AA

Beyaz Saray, Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, John Kelly, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Adana'da Koca Dehşeti: 2 Ölü, 2 Yaralı AK Partili Ömer Çelik'ten Ekrem İmamoğlu'na Sert Yanıt: Hesap Makinesi Yerine Anayasayla Gez Sit Alanında Ortaya Çıkan İnsan Kemikleri Korku Yarattı Akbük Koyu'nda Ağaç Katliamı! Manzarayı Gören Şaşkına Döndü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.4.2019 01:57:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ABD İç Güvenlik Bakanı Görevinden Ayrılıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]