Son Dakika Haberleri: "ABD ile Çin arasındaki ticari ilişkiler küresel ekonomiyi yavaşlatıyor"
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"ABD ile Çin arasındaki ticari ilişkiler küresel ekonomiyi yavaşlatıyor"

1 saat önce

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, dünyanın iki büyük ekonomisine sahip olan ABD ile Çin arasındaki ticari ilişkilerin "zor" olduğunu belirterek, "Bunlar küresel ekonominin yavaşlamasına neden oluyor.

AB Komisyonu Başkanı Jean- Claude Juncker, dünyanın iki büyük ekonomisine sahip olan ABD ile Çin arasındaki ticari ilişkilerin "zor" olduğunu belirterek, "Bunlar küresel ekonominin yavaşlamasına neden oluyor." dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 10:13 
Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği, Jean Claude Juncker, Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi
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