"ABD ile Çin arasındaki ticari ilişkiler küresel ekonomiyi yavaşlatıyor"
1 saat önce
AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, dünyanın iki büyük ekonomisine sahip olan ABD ile Çin arasındaki ticari ilişkilerin "zor" olduğunu belirterek, "Bunlar küresel ekonominin yavaşlamasına neden oluyor.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 10:13
AB Komisyonu Başkanı Jean- Claude Juncker
, dünyanın iki büyük ekonomisine sahip olan ABD ile Çin arasındaki ticari ilişkilerin "zor" olduğunu belirterek, "Bunlar küresel ekonominin yavaşlamasına neden oluyor." dedi.
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