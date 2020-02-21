ABD ile Taliban arasındaki barış anlaşması 29'unda imzalanacak - Son Dakika
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ABD ile Taliban arasındaki barış anlaşması 29'unda imzalanacak

7 saat önce

Taliban ile ABD arasındaki anlaşmanın 29 Şubat'ta uluslararası gözlemcilerin katılımıyla imzalanacağı belirtildi.

ABD ile Taliban arasındaki barış anlaşması 29'unda imzalanacak, System.String[]

Taliban ile ABD arasındaki anlaşmanın 29 Şubat'ta uluslararası gözlemcilerin katılımıyla imzalanacağı belirtildi.

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Afganistan ve ABD arasındaki uzun müzakerenin ardından uluslararası gözlemcilerin huzurunda 29 Şubat'ta anlaşmanın imzalanacağını açıkladı. Taliban Sözcüsü Mücahid, her iki tarafın da elinde tuttuğu mahkumların serbest bırakılması için düzenlemeler yapacağını söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da Taliban ile anlaşmanın 29 Şubat'ta imzalanmasının beklendiğini açıkladı.

ABD ve Taliban arasında barış süreci, 2018'den beri sürüyor. 5 Eylül 2019'da Afganistan'daki ABD askerlerine Taliban tarafından bombalı saldırı düzenlenmesi sonucu 1 Amerikan askerinin hayatını kaybettiği gerekçesiyle barış görüşmeleri Washington tarafından iptal edilmişti. Taliban'ın elinde rehin tuttuğu 2 ABD vatandaşını serbest bırakmasıyla ise barış görüşmeleri haftalar sonra yeniden başlamıştı.

(İHA)

Amerika Birleşik Devletleri, Zabihullah Mücahid, Afganistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 04:00 Kaynak: İHA
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