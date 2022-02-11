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ABD Kanada'yı kamyoncu protestolarına müdahale etmeye çağırdı - Son Dakika

ABD Kanada'yı kamyoncu protestolarına müdahale etmeye çağırdı

11.02.2022 09:45
ABD Kanada'yı kamyoncu protestolarına müdahale etmeye çağırdı

ABD yönetimi, iki ülke arasında hayati öneme sahip ticaret yolunun aşı karşıtı protestocular tarafından tıkanması üzerine, Kanada hükümetine federal yetkilerini kullanması çağrısında bulundu.

ABD yönetimi, iki ülke arasında hayati öneme sahip ticaret yolunun aşı karşıtı protestocular tarafından tıkanması üzerine, Kanada hükümetine federal yetkilerini kullanması çağrısında bulundu.

Kuzey Amerika'nın en işlek uluslararası kara sınır kapısı ve Detroit'teki otomobil üreticileri için de hayati bir tedarik yolu olan Ambassador Köprüsü'nün aşı karşıtı protestocularca kapatılması, iki ülkedeki otomobil üretimini durdurdu.

Kanada basınına yansıyan haberlere göre, ABD İç Güvenlik Bakanı Alejandro Mayorkas ve Ulaştırma Bakanı Pete Buttigieg, Kanadalı meslektaşlarına "ortak sınırdaki durumu çözmek için federal yetkilerini kullanmaları" çağrısında bulundu.

Kanada hükümetinden yapılan açıklamalarda da Detroit ile Windsor arasındaki Ambassador Köprüsü'nün kapatılması yasa dışı olarak nitelendirildi ve protestoculardan evlerine dönmeleri istendi.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, federal hükümetin, eyalet ve yerel güçlere, durumu kontrol altına almaları için yardım etmeye hazır olduğunu söyledi.

Trudeau, "eylem, sınırın her iki tarafındaki işçilere ve ekonomilere gerçek zarar veriyor." dedi.

Windsor Belediye Başkanı Drew Dilkens de "protestocular gitmezse ileriye doğru bir yol olmalı. Bu, onları fiziksel olarak uzaklaştırmak anlamına geliyorsa fiziksel olarak uzaklaştırmak demektir ve biz bunu yapmaya hazırız." diye konuştu.

Kamyoncuların GiveSendGo'dan protesto için yapılan bağışlara erişimi donduruldu

Bu arada, aşı karşıtı protestoculara destek için bir başka kitle fonlama sitesinde açılan bağış toplama kampanyası da Ontario Mahkemesi tarafından durduruldu.

Ontario hükümeti, Kovid-19 kısıtlamalarını protesto eden kamyoncuları desteklemek üzere çevrim içi bağış toplama platformu GiveSendGo'da açılan kampanyanın dondurulması için mahkemeye başvurdu.

Ontario Eyalet Başbakanı Doug Ford'un Sözcüsü Ivana Yelich, kampanyada toplanan 8,2 milyon Kanada dolarına erişimin dondurulması için Yüksek Adalet Mahkemesine yaptıkları başvurunun kabul edildiğini ve "Freedom Convoy 2022" ile "Adopt-a-Trucker" isimli kampanyalara erişimin durdurulduğunu açıkladı.

Aşı karşıtı protestocular için daha önce de gofundme.com isimli kitle fonlama sitesinde bağış kampanyası açılmış ve 10,1 milyon Kanada doları bağış toplanmıştı.

Toplanan bağışlardan sadece 1 milyon doları protestocuların kullanımına veren gofundme.com sitesi, kampanyayı site kurallarına uymadığı gerekçesiyle durdurmuş ve toplanan paraları da dondurmuştu.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD Kanada'yı kamyoncu protestolarına müdahale etmeye çağırdı - Son Dakika


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