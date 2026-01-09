ABD, Karayiplerde Petrol Tankerine El Koydu - Son Dakika
ABD, Karayiplerde Petrol Tankerine El Koydu

09.01.2026 20:12
ABD, Venezuela'ya giden 'Olina' tankerine Güney Mızrağı Operasyonu çerçevesinde müdahale etti.

ABD Güney Komutanlığı (SOUTHCOM), Doğu Pasifik ve Karayipler'de yürütülen Güney Mızrağı Operasyonu kapsamında Karayip Denizi'nde Doğu Timor bandıralı "Olina" adlı petrol tankerine el konulduğunu açıkladı.

ABD'nin Venezuela'ya sevkiyat gerçekleştiren petrol tankerlerine yönelik müdahaleleri devam ederken, ABD ordusu, Karayip Denizi'nde bir gemiye daha el koydu. ABD Güney Komutanlığı (SOUTHCOM) tarafından yapılan açıklamada, Doğu Pasifik ve Karayipler'de yürütülen Güney Mızrağı Operasyonu kapsamında, ABD İç Güvenlik Bakanlığı ortaklığıyla, Doğu Timor bandıralı "Olina" adlı gemiye sabah saatlerinde bir müdahale gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, geminin güvertesine çıkan ABD güçlerinin bölgede konuşlu "USS Gerald R. Ford" uçak gemisinden kalkış yaptığı vurgulanırken, "Bu tür müdahaleler, USS Iwo Jima, USS San Antonio ve USS Fort Lauderdale gibi hazır durumdaki savaş gemilerini bünyesinde barındıran ABD Donanması'nın Amfibi Hazır Grubu tarafından destekleniyor. Ortak güçlerimiz bu sabah bir kez daha net bir mesaj verdi, suçlular için güvenli bir sığınak yok" denildi. SOUTCHCOM, operasyona ilişkin görüntüleri de paylaştı.

Denizcilik faaliyetlerini inceleyen kaynaklar, Olina'nın birkaç gün önce Venezuela'dan ayrıldığını ve ABD'nin Venezuela petrol ihracatına uyguladığı ablukaya rağmen tamamen dolu olarak ülkeye geri dönüşü sırasında müdahaleye maruz kaldığını öne sürdü.

ABD'nin el koyduğu beşinci gemi

ABD'li yetkililer, el konulan Olina tankerinin Washington yönetiminin Venezuela petrol ihracatını kısıtlama çabalarını artırmasıyla son haftalarda hedef alınan beşinci gemi olduğunu belirtti.

Washington yönetiminin, önceki adıyla "Minerva M" olarak bilinen Olina gemisinin düzenlemelere tabi olmaması ve sigortası bulunmadığını öne sürdüğü ve gemiyi "gölge filo" parçası olmakla suçladığı biliniyor. Söz konusu suçlamalar kapsamında ABD, geçtiğimiz yıl Ocak ayında geminin yaptırımlarla tabi tutulduğunu açıklamıştı.

ABD ordusu, Venezuela'ya petrol taşıyan tankerlere yönelik operasyonu kapsamında 7 Ocak'ta, Aralık ayından bu yana takip edilen, "Bella 1" olarak da bilinen Rus bandıralı "Marinera" ile birlikte "Sophia" gemisine el koymuştu. - FLORIDA

Kaynak: İHA

