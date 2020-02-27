ABD, Kataib Hizbullah Genel Sekreteri Hamidavi'yi "küresel teröristler" listesine aldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel ABD, Kataib Hizbullah Genel Sekreteri Hamidavi'yi 'küresel teröristler' listesine aldı - Son Dakika

ABD, Kataib Hizbullah Genel Sekreteri Hamidavi'yi "küresel teröristler" listesine aldı

40 dakika önce

ABD yönetimi, Irak ve Suriye'de faaliyet gösteren İran destekli Kataib Hizbullah'ın Genel Sekreteri Ahmet el Hamidavi'yi "küresel terörist" listesine ekledi.

ABD, Kataib Hizbullah Genel Sekreteri Hamidavi'yi

ABD yönetimi, Irak ve Suriye'de faaliyet gösteren İran destekli Kataib Hizbullah'ın Genel Sekreteri Ahmet el Hamidavi'yi "küresel terörist" listesine ekledi.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ABD yönetimi tarafından daha önce "terör örgütleri" listesine alınan Kataib Hizbullah'ın Genel Sekreteri Ahmed el Hamidavi'nin "küresel teröristler" listesine dahil edildiği bildirildi.

Böylece Hamidavi'nin "terör saldırıları düzenlemesi ve planlamasının engellenmesinin" amaçlandığı belirtilen açıklamada, "Diğer sonuçların yanı sıra Hamidavi'nin ABD'deki mal varlığı ve çıkarları dondurulmuştur. ABD vatandaşlarının da bu kişi ile herhangi bir işlem yapması yasaklanmıştır." ifadesine yer verildi.

Kataib Hizbullah'ın Irak'taki güvenlik güçlerine yönelik bazı "terör saldırılarını" üstlendiğine işaret edilen açıklamada, "Bugünkü kararla, ABD halkına ve uluslararası topluma Ahmed el Hamidavi'nin terör eylemleri yapma riski teşkil ettiğini bildirmiş olduk." değerlendirmesinde bulunuldu.

ABD yönetimi, şubat ayı başında Kataib Hizbullah örgütünü "terör örgütleri listesi"ne eklemişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 12:02 Kaynak: AA
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