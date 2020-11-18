ABD'li Demokrat vekillerden Pompeo'ya "İsrail'in yasa dışı yıkımlarını" kınaması çağrısı - Son Dakika

ABD'li Demokrat vekillerden Pompeo'ya "İsrail'in yasa dışı yıkımlarını" kınaması çağrısı

18.11.2020 21:23
ABD'li Demokrat vekillerden Pompeo'ya

ABD Temsilciler Meclisi üyesi 40 Demokrat vekil, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya, İsrail'in, Filistinliler'e ait Batı Şeria'daki yerleşim yerlerini yıkmasını kınaması çağrısında bulundu.

ABD Temsilciler Meclisi üyesi 40 Demokrat vekil, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya, İsrail'in, Filistinliler'e ait Batı Şeria'daki yerleşim yerlerini yıkmasını kınaması çağrısında bulundu.

Demokrat Wisconsin Vekili Mark Pocan öncülüğünde hazırlanan ve Pompeo'ya gönderilen mektuba 40 Demokrat vekil imza attı.

Mektupta Demokrat vekiller, son dönemde Filistinliler'e ait Batı Şeria'daki yerleşim yerlerinin yıkımına hız veren İsrail'i durdurması konusunda Pompeo'dan girişimde bulunmasını talep etti.

İsrail'in yaklaşımını "ürkütücü ilhak politikası" olarak tanımlayan vekiller, "Eğer bölgede barış görmek istiyorsanız ABD'nin desteklediği politika ürkütücü ilhak yaklaşımı olamaz." ifadesini kullandı.

İsrail'in yasa dışı yerleşim ve yıkım politikasının uluslararası hukuka aykırı olduğunu vurgulayan vekiller, Pompeo'ya hitaben, "Uluslararası hukuk ve insan hakları ihlallerinin ABD yönetimi tarafından reddedilmezi elzemdir. Bölgede İsrail-Filistin çatışmasının çözümüne katkı yapabilecek tek şey budur." vurgusunu yaptı.

Söz konusu mektubun, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun İsrail'e ulaştığı gün kamuoyunun gündemine gelmesi dikkat çekti. Pompeo'nun İsrail ziyaretinde Yahudi yerleşim birimlerini ziyaret edebileceği belirtiliyor.

İsrail'in yasa dışı yıkımları

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinliler'e ait çok sayıda ev ve tarım arazilerinde kullanılan barakalara dönük yıkımlarına son dönemde hız verdi.

BM verilerine göre, İsrail, 2020 başından bu yana Doğu Kudüs de dahil olmak üzere Batı Şeria'da 689 binayı yıkarak 869 Filistinliyi evsiz bıraktı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 20 Şubat'ta işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan iki yasa dışı Yahudi yerleşim birimine 5 bin 200 yeni konut inşa edeceklerini açıklamıştı.

İsrail Başbakanı, söz konusu konutların 2 bin 200'ünün Har Homa'ya, 3 bininin de yine Doğu Kudüs'teki Givat Hamatos yasa dışı Yahudi yerleşim birimine inşa edileceğini söylemişti.

İsrail yönetimi 15 Kasım'da, Doğu Kudüs'teki Givat Hamatos yasa dışı Yahudi yerleşim birimine 1257 yeni konut inşası projesi için ihale sürecini başlatmıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Batı Şeria, İsrail, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'li Demokrat vekillerden Pompeo'ya 'İsrail'in yasa dışı yıkımlarını' kınaması çağrısı - Son Dakika


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