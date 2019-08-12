ABD'li heyet sınırda incelemede bulundu
1 saat önce
Suriye'de oluşturulması planlanan güvenli bölge çalışmaları için Şanlıurfa'ya gelen 6 kişilik ABD'li heyet, sınır hattında incelemede bulundu.
Suriye'de oluşturulması planlanan güvenli bölge çalışmaları için Şanlıurfa'ya gelen 6 kişilik ABD'li heyet, sınır hattında incelemede bulundu. ABD ile Türkiye arasında 5-7 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen toplantılarda, Suriye'de oluşturulması planlanan güvenli bölgenin tesisinin ABD ile birlikte koordine ve yönetimi için Türkiye'de Müşterek Harekat Merkezi kurulması mutabakatına varıldı. Mutabakat çerçevesinde 6 kişilik ABD'li askeri heyet Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine geldi. 3. Hudut Alay Komutanlığında bir süre bekleyen heyet, Türk yetkililerle birlikte sınır hattında incelemelerde bulundu. Minibüsle sınır hattını gezen heyete Türk yetkililer de eşlik etti. Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 06:25 Kaynak: İHA
(Mehmet Dikeç - Şinasi İnan/İHA)
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