Son Dakika Haberleri: ABD'li Müslüman Siyasetçiden Anlamlı Paylaşım

ABD'li Müslüman Siyasetçiden Anlamlı Paylaşım

1 saat önce

ABD'deki ara seçimlerde Minnesota eyaletinden Temsilciler Meclisine giren Somali asıllı Müslüman siyasetçi Ilhan Omar, Kongredeki yemin törenine saatler kala geçmişiyle ilgili dikkat çekici paylaşımlarda bulundu.

ABD'li Müslüman Siyasetçiden Anlamlı Paylaşım, System.String[]
ABD'deki ara seçimlerde Minnesota eyaletinden Temsilciler Meclisine giren Somali asıllı Müslüman siyasetçi Ilhan Omar, Kongredeki yemin törenine saatler kala geçmişiyle ilgili dikkat çekici paylaşımlarda bulundu.

ABD siyasi tarihinde Kongreye giren ilk başörtülü Müslüman siyasetçi ünvanını alan Omar, Twitter hesabından, babası ile Washington DC havaalanından fotoğraf paylaşarak, "23 yıl önce babam ve ben, Kenya'daki mülteci kampından Washington DC'deki bu havalanına inmiştik. Bugün ise ilk Somali-Amerikalı olarak Kongre'de yemin etmek için aynı havaalanına indik." ifadesini kullandı.

Kenya'da 4 yıl mülteci kamplarında yaşayan Omar, ABD'ye 12 yaşında gelmiş, ara seçimlerde Minnesota eyaletinden seçimlere girerek Cumhuriyetçi rakibi Jennifer Zielinski karşısında ezici üstünlük sağlamıştı.

ABD Kongresinin 116. dönemi resmen başlıyor

ABD'de 6 Kasım ara seçimlerinde galip gelen ve içlerinde Michigan eyaletinden Temsilciler Meclisine seçilen Filistin asıllı Müslüman Rashida Tlaib ile Omar'ın da bulunduğu Temsilciler Meclisi ve Senato üyeleri, bugün Kongrede yemin edecek.

ABD medyasına yansıyan haberlere göre, Tlaib ve Omar, 1734'te İngilizceye çevrilen ve ABD'nin kurucularından Thomas Jefferson'a ait Kuran-ı Kerim'e el basarak yemin edecek.

ABD'li siyasetçiler yemin töreni sonrasında Kongrenin 116. dönemindeki görevlerine resmen başlayacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 09:08 Kaynak: AA

Somali, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
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