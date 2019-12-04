Son Dakika Haberleri: ABD'li oyuncu Robert Davi'den İstanbul Havalimanı'na övgü
Son Dakika Güncel ABD'li oyuncu Robert Davi'den İstanbul Havalimanı'na övgü - Son Dakika

ABD'li oyuncu Robert Davi'den İstanbul Havalimanı'na övgü

6 saat önce

İSVEÇ'İN başkenti Stockholm'e gitmek için ailesiyle birlikte İstanbul Havalimanı'na gelen ABD'li oyuncu Robert Davi, havalimanına övgüler yağdırdığı videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

ABD'li oyuncu Robert Davi'den İstanbul Havalimanı'na övgü, System.String[]
İSVEÇ'İN başkenti Stockholm'e gitmek için ailesiyle birlikte İstanbul Havalimanı'na gelen ABD'li oyuncu Robert Davi, havalimanına övgüler yağdırdığı videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

Eşi ve kızıyla 2 Aralık'ta seyahat eden Robert Davi, bu ülkeye yapacağı sefer öncesi İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Gidiş Terminali'ndeki gümrüklü alanı gezdi. Havalimanını çok beğenen Davi, terminallerle ilgili görüşlerini, çektiği videoda İngilizce olarak aktararak, sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaştı. Terminal binasını, renkleri ile mimarisini beğendiğini belirten Davi, "Şuna bakın, şu topluluğa, boyutuna. İstanbul Türkiye, burada bir turdayım. Ailemle beraber buradan Stockholm'a geçeceğiz. Bu eşim ve kızım. İşte benim küçük bebeğim. Bu seyahatte çok uslu durdu. Daha biraz önce Türkiye'ye indik. Başka ülkelerde bunun gibi altyapı olabiliyorsa neden Amerika'da olmasın? Bizim lider olmamız gerekir" diyerek duygularını paylaştı.


- İstanbul
Amerika Birleşik Devletleri, Robert Davi, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 10:42 Kaynak: DHA
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