ABD'li Senatör: Trump yönetimi Kaşıkçı cinayetinden 16 gün sonra Suudilerle nükleer bilgi paylaştı
9 dakika önce
Amerika Birleşik Devletleri Virginia Senatörü Tim Kaine, Trump yönetiminin Cemal Kaşıkçı cinayetinden sadece 16 gün sonra bazı Amerikan firmalarına Suudi Arabistan'la hassas nükleer bilgileri paylaşma izni verdiğini duyurdu.
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 12:53
ABD, Kaşıkçı cinayetinden 16 gün sonra Suudilerle nükleer bilgiler paylaşmış
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