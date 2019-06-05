Son Dakika Haberleri: ABD'li Senatör: Trump yönetimi Kaşıkçı cinayetinden 16 gün sonra Suudilerle nükleer bilgi paylaştı
Son Dakika Dünya Haber

ABD'li Senatör: Trump yönetimi Kaşıkçı cinayetinden 16 gün sonra Suudilerle nükleer bilgi paylaştı

9 dakika önce

Amerika Birleşik Devletleri Virginia Senatörü Tim Kaine, Trump yönetiminin Cemal Kaşıkçı cinayetinden sadece 16 gün sonra bazı Amerikan firmalarına Suudi Arabistan'la hassas nükleer bilgileri paylaşma izni verdiğini duyurdu.

ABD'li Senatör: Trump yönetimi Kaşıkçı cinayetinden 16 gün sonra Suudilerle nükleer bilgi paylaştı, System.String[]
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Senatörü Tim Kaine, Trump yönetiminin Cemal Kaşıkçı cinayetinden sadece 16 gün sonra bazı Amerikan firmalarına Suudi Arabistan'la hassas nükleer bilgileri paylaşma izni verdiğini duyurdu.

Demokrat Parti Virginia Senatörü Kaine, Trump yönetiminin 18 Ekim 2018'de "bazı Amerikan firmalarına Suudi Arabistan'a hassas nükleer bilgileri paylaşma izni verdiğini" gösteren belgeleri gördüğünü açıkladı.
Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 12:53 
Suudi Arabistan, Donald Trump, Amerika Birleşik Devletleri, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD, Kaşıkçı cinayetinden 16 gün sonra Suudilerle nükleer bilgiler paylaşmış Dolar, 5,80'nin altına geriledi Son dakika! Dolar, son 1,5 ayın en düşük seviyesine geriledi Güney Kıbrıs'taki seri katilin 6'ncı kurbanının cesedi Kırmızı Göl'de bulundu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.6.2019 13:02:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ABD'li Senatör: Trump yönetimi Kaşıkçı cinayetinden 16 gün sonra Suudilerle nükleer bilgi paylaştı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]