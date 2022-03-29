ABD'liler Will Smith'in cezalandırılmasını istiyor - Son Dakika
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ABD'liler Will Smith'in cezalandırılmasını istiyor

29.03.2022 21:35
ABD'liler Will Smith'in cezalandırılmasını istiyor

NEW ABD'lilerin üçte ikisi, canlı yayınında sunucu Chirs Rock'a tokat atan aktör Will Smith'in cezalandırılması gerektiği yönünde görüş bildirdi.

NEW ABD'lilerin üçte ikisi, canlı yayınında sunucu Chirs Rock'a tokat atan aktör Will Smith'in cezalandırılması gerektiği yönünde görüş bildirdi.

ABD'nin Los Angeles kentinde düzenlenen 94. Akademi Ödülleri töreninde, eşi Jada Pinkett Smith'e yaptığı şaka nedeniyle komedyen sunucu Rock'a tokat atan Will Smith'le ilgili tartışmalar sürüyor.

Konuyla ilgili araştırma yapan StudyFinds.com'un anketine göre, ABD'lilerin yüzde 66'sı, Smith'in Rock'ın şakasına gösterdiği aşırı tepkiden dolayı ceza alması gerektiğini düşünüyor.

Ankete katılanların yüzde 62'si Smith'in tepkisinin haklı olduğunu, yarısından fazlasıysa olayın "düzmece" olduğunu söylerken yüzde 76'lık çoğunluk, sunucunun Pinket Smith'in saçkıran sorunuyla ilgili şakasının "gereksiz" olduğunu ifade etti.

Organizasyon tarafından pazartesi günü yapılan açıklamada,"Akademi, Bay Smith'in dün geceki programdaki eylemlerini kınıyor. Tüzüğümüz, davranış standartlarımız ve California yasalarına uygun olarak daha fazla eylem ve sonuçları araştıracağız." ifadelerine yer verilmişti.

Akademi'nin yazılı açıklamasından saatler sonra Smith, sosyal medyadan özür dileyerek "haddini aştığını" ve "utandığını" itiraf etmişti.

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Kaynak: AA

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