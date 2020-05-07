ABD'nin ardından Japonya da Remdesivir ilacına yeşil ışık yaktı - Son Dakika

ABD'nin acil durumlarda yeni tip korona virüs (Covid-19) tedavisinde kullanımına izin verdiği Remdesivir ilacı, Japonya'da da onaylandı. Remdesivir, acil durumlarda korona virüs tedavisinde kullanılabilecek.



Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya genelinde hızla yayılan korona virüsün tedavisi ile ilgili Japonya'da kritik bir gelişme yaşandı. Daha önce ABD'nin acil durumlarda korona virüs tedavisinde kullanımına izin verdiği Remdesivir, Japonya Sağlık Bakanlığı tarafından da onaylandı. Üretici firma Gilead Sciences'ın yasal prosedürler için Japonya'ya Pazartesi günü başvuru yapmasının ardından değerlendirmede bulunan Bilim Kurulu, ilacın Japonya'da kullanımına yeşil ışık yaktı. Remdesivir'in sınırlı dağıtım hacmi ile etkinlik ve güvenliği hakkında az sayıdaki klinik çalışma nedeniyle sadece durumu ciddi olan hastalarda kullanılacağı aktarıldı.



İlk onay ABD'den gelmişti



ABD merkezli Gilead Sciences tarafından ebola tedavisinde kullanılmak üzere geliştirilen Remdesivir'in korona virüs semptomlarını iyileştirmede etkili olduğu açıklanmış, Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) ilacın acil durumlarda Covid-19 hastalarında kullanımına 1 Mayıs'ta izin vermişti. Japonya hükümeti de korona virüs hastalarının olası tedavi yöntemi olarak görülen Remdesivir'in kullanımı için gerekli yasal prosedürlerin hızlandırılacağını duyurmuştu. Son olarak Avrupa Birliği'nin (AB) ilacın kullanımına izin vermesi gündeme gelmişti. - TOKYO