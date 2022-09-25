Cismin Space X firması tarafından Florida 'daki üsten fırlatılan ve Starlink uyduları taşıyan Falcon 9 roketi olduğu belirlendi.

Cismin görüntülerini sosyal medya platformları üzerinde paylaşan çok sayıda kişi, bunun ne olduğunu sorguladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Washington DC semalarında görülen 'gizemli' cisim Space X roketi çıktı - Son Dakika

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