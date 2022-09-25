Washington DC semalarında görülen "gizemli" cisim Space X roketi çıktı - Son Dakika
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Washington DC semalarında görülen "gizemli" cisim Space X roketi çıktı

25.09.2022 21:18
Washington DC semalarında görülen "gizemli" cisim Space X roketi çıktı

ABD'nin başkenti Washington DC ve çevre eyaletlerinde görülen "gizemli" cismin, Space X'in fırlattığı Falcon 9 roketi olduğu ortaya çıktı.

ABD'nin başkenti Washington DC ve çevre eyaletlerinde görülen "gizemli" cismin, Space X'in fırlattığı Falcon 9 roketi olduğu ortaya çıktı.

Washington DC ve çevresindeki Maryland ile Virginia eyaletlerinin semasında cumartesi akşamı beliren "gizemli" gök cismi, merak uyandırdı.

Cismin görüntülerini sosyal medya platformları üzerinde paylaşan çok sayıda kişi, bunun ne olduğunu sorguladı.

Cismin Space X firması tarafından Florida'daki üsten fırlatılan ve Starlink uyduları taşıyan Falcon 9 roketi olduğu belirlendi.

Space X'ten yapılan açıklamada, söz konusu roketin 52 Starlink uydusunu yörüngeye taşıdığı kaydedildi.

Starlink nedir?

Starlink, SpaceX'in dünyanın yetersiz hizmet alan bölgelerine internet erişimini kolaylaştırmak için yıllardır üzerine çalıştığı uzay tabanlı bir sistem.

Elon Musk'ın kurucusu olduğu SpaceX, Starlink uydularıyla dünya yörüngesinde 12 bin uyduluk ağ kurmayı planlıyor. Projenin 2027'de tamamlanması hedefleniyor.

Musk, son olarak protestoların sürdüğü İran'da Starlink'i devreye sokmuştu.

YORUMLAR
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WASHINGTON - Kuyruklu yıldızı andıran cismin SpaceX Falcon9 olduğu anlaşıldı WASHINGTON - Kuyruklu yıldızı andıran cismin SpaceX Falcon9 olduğu anlaşıldı CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, ABD'ye gidecek CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, ABD'ye gidecek
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Washington DC semalarında görülen 'gizemli' cisim Space X roketi çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Washington DC semalarında görülen "gizemli" cisim Space X roketi çıktı - Son Dakika
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