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ABD'nin batı yakasında tarihi kuraklık oranları yaz için tehlike sinyali veriyor - Son Dakika

ABD'nin batı yakasında tarihi kuraklık oranları yaz için tehlike sinyali veriyor

09.06.2021 09:56
ABD'nin batı yakasında tarihi kuraklık oranları yaz için tehlike sinyali veriyor, System.String[]

NEW ABD'nin batı eyaletlerindeki sıcaklık göstergeleri normalin üzerinde seyrederken, bölgenin yaklaşık 4'te 3'ünün tarihteki en şiddetli kuraklıkla karşı karşıya olduğu bildirildi.

NEW ABD'nin batı eyaletlerindeki sıcaklık göstergeleri normalin üzerinde seyrederken, bölgenin yaklaşık 4'te 3'ünün tarihteki en şiddetli kuraklıkla karşı karşıya olduğu bildirildi.

ABD Kuraklık Monitörü'nün internet sayfasında, ülkenin batı yakasında 2021'in ilkbaharındaki kuraklık oranının bir yıl öncesine göre çok daha kötü olduğu, hava koşullarının bu yaz orman yangınları ve su kıtlığı tehdidini artıracağı belirtildi.

California, Nevada ve Washington gibi batı eyaletlerinin bazı bölgelerinde geçen hafta 38 dereceyi geçen bunaltıcı sıcaklıkların yaşandığı ifade edilen sayfada, batı yakasındaki eyaletlerin 4'te 3'ünün ülke tarihindeki en şiddetli kuraklık oranlarıyla mücadele ettiği kaydedildi.

California Valisi'nden 2 milyar dolarlık bütçe çağrısı

Vali Gavin Newsom, 24 Mayıs'ta Sacramento'da California Orman ve Yangından Korunma Dairesi Başkanı ile yaptığı görüşmede, orman yangınları ile mücadele edebilmek için 2 milyar dolarlık rekor bir bütçeye ve yangınlarla mücadele için uçak filosunun genişletilmesine ihtiyaç duyduklarını söyledi.

Amerikan medyasında yer alan haberlerde ise geçen yıl tarihindeki en büyük orman yangınlarına maruz kalan California'da, su rezervlerinin olması gerekenden yüzde 50 daha düşük olduğuna, bu durumun orman yangını mevsiminin en kötü döneminde hidroelektrik santrallerinin kapanmasına yol açabileceğine değinildi.

Araştırmacılar, yükselen sıcaklıkların Güneybatı Amerika'yı on yıllarca sürecek bir "mega kuraklığa" ittiğini ve bu durumun göl ve nehir seviyelerinde, kar ve yeraltı suları mevcudiyetinde düşüşe neden olduğunu vurguladı.

Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesinin (NOAA) son raporunda ise "Hem California hem de Nevada artık yüzde 100 kuraklık içindedir." ifadesine yer verildi.

Raporda, söz konusu bölgede 1343 ilçede yaklaşık 635 bin kilometrekare ekili alanın ve 13 milyondan fazla sığırın kuraklıktan etkilendiği detayı paylaşıldı.

Utah Valisi, halkı yağmur duasına çağırmıştı

Utah Valisi Spencer Cox, 5 Haziran'da eyaletteki kuraklıktan dolayı halkı yağmur duasına davet ederek "İlahi bir müdahaleye ihtiyacımız var. Bu yüzden tüm inanç mensubu Utah halkının yağmur duasında bana katılmalarını istiyorum." demişti.

Öte yandan, Kuzey Amerika Kuraklık Gözlemi (NADM) adlı kuruluş, 26 Mayıs'ta yayımlanan raporunda, Kuzey Amerika'nın son 20 yılda ikinci büyük kuraklıkla karşı karşıya olduğu uyarısında bulunmuştu.

NADM verilerinde, Kuzey Amerika kıtasının yüzde 28,3'ünün kuraklık tehdidi altında olduğu, şu ana kadar görülen kuraklığın ülkenin orta batı kesimindeki Arizona, New Meksika, Nevada, California ve Wyoming gibi eyaletlerde etkili olduğuna işaret edilmişti.

Amerika Birleşik Devletleri, California, Nevada, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'nin batı yakasında tarihi kuraklık oranları yaz için tehlike sinyali veriyor - Son Dakika


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