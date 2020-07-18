ABD'nin Chicago kentindeki protestolarda eylemciler ile polis arasında arbede - Son Dakika

ABD'nin Chicago kentindeki protestolarda eylemciler ile polis arasında arbede

ABD'de polis şiddeti sonucu siyahi ABD'li George Floyd'un hayatını kaybetmesinin ardından 2 ay önce başlayan başlayan ve ülke geneline yayılan protestolar bazı şehirlerde devam ediyor.

ABD'de polis şiddeti sonucu siyahi ABD'li George Floyd'un hayatını kaybetmesinin ardından 2 ay önce başlayan başlayan ve ülke geneline yayılan protestolar bazı şehirlerde devam ediyor.Chicago'daki Grant Park'ta bulunan Kristof Kolomb heykelini devirmek isteyen göstericilerle polis arasında çatışma çıktı.

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ABD'de siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından başlayan gösteriler devam ediyor. Chicago'da eylem düzenleyen protestocular, "Floyd İçin Adalet", "Adalet Hemen Şimdi" "Siyahilerin Hayatı Önemli", "Nefes Alamıyorum", "Siyahi Oy Verenler Önemli", "Polisler Siyahileri Öldürmeyi Durdurun" yazılı pankartlar taşıdı. Protestocuların bir sonraki durağı Chicago'daki Grant Park'ta bulunan Kristof Kolomb oldu. Kolomb'un heykelini devirmek isteyen göstericilerle polis arasında çatışma çıktı.

KRİSTOF KOLOMB'UN HEYKELİNİ YIKMAYA ÇALIŞTILAR

Heykele ip bağlayan göstericiler, heykeli devirebilmek için dakikalarca uğraştı. Ardından olay yerine gelen polisin biber gazıyla müdahale ettiği protestocular parkı terk etmedi.

Heykelin etrafını saran göstericiler, polise yüzlerce şişe ve çeşitli malzemeler fırlattı. Dağılmayan protestoculara göz yaşartıcı spreyin de kullanıldığı olaylar saatlerce sürdü. Gösteriler gece yarışına kadar devam ederken onlarca kişi hastaneye kaldırıldı.

Amerika Birleşik Devletleri, George Floyd, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 12:38 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ABD'nin Chicago kentindeki protestolarda eylemciler ile polis arasında arbede - Son Dakika
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