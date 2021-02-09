ABD'nin eski Başkanı Trump'ın azil davası başladı - Son Dakika

ABD'nin eski Başkanı Trump'ın azil davası başladı

09.02.2021 22:07
ABD'nin eski Başkanı Trump'ın azil davası başladı, System.String[]

ABD Senatosu, ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'ın azil davası için bir araya gelmesinin ardından azil davası başladı.

ABD Senatosu, ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'ın azil davası için bir araya gelmesinin ardından azil davası başladı. Senatörler, duruşmayı yönetmek için liderliğin kararlaştırdığı kuralları kısa süre içinde oylayacak.

ABD'de 6 Ocak'ta başkent Washington DC'de bulunan Kongre Binası'na eski ABD Başkanı Donald Trump'ın destekçileri tarafından düzenlenen saldırının ardından Trump, 6 kişinin hayatını kaybettiği kanlı baskından sorumlu tutularak, "isyana teşvik" ile suçlandığı azil maddesi 14 Ocak'ta Temsilciler Meclisinde kabul edilmiş ve azil metni Senatoya gönderilmişti. Metnin Senatoya gelmesinin ardından Trump'ın yargılanması için hazırlıklar başlatılmış ve Senato'nun dava için 9 Şubat'ta toplanması kararı alınmıştı.

ABD Senatosu ise, Trump'ın azlinin kararlaştırılacağı dava için toplandı. Azil davası için bir araya gelen Senatörler'in kısa süre içinde duruşmayı yönetmek için liderliğin kararlaştırdığı kuralları oylayarak davaya başlaması bekleniyor. Dava sürecinde Senatörler, yargılamanın anayasaya uygunluğunun tartışılacağı 4 saat süren bir münazaranın ardından yargılamanın anayasal uygunluğu konusunda oylamaya geçmesi planlanıyor. Azil davasında oylama kararının ise, 14 - 15 Şubat tarihinde gerçekleşmesi hedefleniyor. Dava, cezadan muaf bir şahsın, bir ayaklanmayı kışkırtılıp kışkırtılamayacağına cevap bulmayı hedefliyor.

Dava'nın ilk aşaması münazara sırasında Demokratların, Trump'a karşı kanıt olarak kendisinin 6 Ocak tarihinde düzenlediği mitingden kesitler ve Kongre Binası'na düzenlenen baskına ait görüntüleri öne sürülmesi ise dikkat çekti.

Öte yandan Trump'a yönelik başlatılan azil davası, ABD tarihinde ilk kez bir eski başkana açılan azil davası olma özelliğini taşıyor. İlk olarak 1868'de Başkan Andrew Johnson'a ve sonrasında 1998'de Başkan Bill Clinton'a karşı azil davası yürüten Kongre, Trump'ın azil davasının ardından bugüne kadar toplamda 3 başkanlık azil davası yürütmüş oldu.

(İHA)

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Kongre, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel ABD'nin eski Başkanı Trump'ın azil davası başladı - Son Dakika


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