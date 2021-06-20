ABD'nin gönderdiği 2.5 milyon doz Moderna aşısı Tayvan'a ulaştı - Son Dakika

ABD tarafından gönderilen 2.5 milyon doz Moderna aşısı, Tayvan'ın başkenti Taipei'ye ulaştı.

ABD Tayvan'a yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele desteği kapsamında 2.5 milyon doz Moderna aşısı gönderdi. Aşıları taşıyan Çin Hava Yolları'na ait Boeing 777 uçağı Taipei'deki Taoyuan Havaalanı'nda Tayvan Sağlık Bakanı Chen Shih-chung ve ABD'li diplomat Brent Christensen tarafından karşılandı.

Aşıların gelmesinin ardından açıklama yapan Tayvan lideri Tsai Ing-wen, ABD'ye teşekkür ederek, "İyi dost kara günde belli olur" ifadesini kullandı. ABD büyükelçiliğine bağlı Tayvan'daki Amerikan Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada, ABD'nin Tayvan'a sağladığı aşılarla, Tayvan'ın ABD için güvenilir bir dost ve önemli bir güvenlik ortağı olduğunu kanıtladığı vurgulandı. Açıklamada, "ABD Başkanı Joe Biden'ın söylediği gibi, aşıları diğer ülkelerden iyilik olsun diye kullanmayacağız. Aşıları her yerde pandemiyi sona erdirmek için paylaşacağız" ifadeleri kullanıldı.

Tayvan'da toplam korona virüs vaka sayısı 14 bin 5 olurken salgın nedeniyle hayatını kaybedenleri sayısı 549 olarak açıklandı. Tayvan'ın 23.5 milyonluk nüfusunun yüzde 6'sına en az bir doz aşı uygulandığı öğrenildi.

(İHA)