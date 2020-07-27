ABD'nin Güney Kore Büyükelçisi Harris, 'sömürgecilik simgesi' olarak görülen bıyığını kesti

ABD'nin Güney Kore Büyükelçisi Harry Harris, Japon sömürge dönemini anımsattığı gerekçesiyle iki yıldır ülkede tartışmalara konu olan bıyığını kesti.

Annesi Japon olan Harris'in bıyığı, 1910-45 sömürge dönemindeki Japon sömürge valilerin bıyıklarına benzetiliyordu.

Bazı Güney Koreliler, sömürge döneminde Kore'ye atanan sekiz valinin tümünün bıyıklı olması nedeniyle Harris'in bıyığını "aşağılayıcı" bulduklarını söylüyorlardı.

Asker geçmişi olan 63 yaşındaki Harris, Seul'e Temmuz 2018'de atanmış ve bıyıkları medyada ilk günden itibaren tartışılmaya başlanmıştı.

ABD ile Güney Kore arasındaki ilişkilerin gerginleşmesi, Büyükelçi'nin bıyıkları üzerinden yürütülen tartışmayı alevlendirmişti.

ABD'nin Güney Kore'de 28 bin 500 askeri var. ABD Başkanı Donald Trump, geçen yıl Güney Kore'den bu askerlerin masrafları için aldıkları yıllık ücretin beş kat artırılarak 5 milyar dolara çıkarılmasını talep etti.

Harris, Trump'ın bu çağrısına destek veren açıklamalar yaptı.

ABD ve Güney Kore, Kuzey Kore konusunda da görüş ayrılıkları yaşıyor.

Ekim 2019'da Harris'in konutunun bahçe ducvarlarına tırmanmaya çalışan 19 protestocu gözaltına alınmıştı.

'Japonya değil, ABD büyükelçisiyim'

Harris, geçen yıl bıyıklarıyla ilgili eleştirilere şu yanıtı vermişti:

"Nedense bıyıklarım burada ilgi odağı oldu. Japon asıllı olduğum için medyada, özellikle de sosyal medyada eleştiriliyorum. Oysa 40 yıllık askerlikten sonra diplomatlık kariyerime başlarken bir değişiklik yapmak istemiştim" dedi.

"Daha uzun boylu olmak istedim, olamadım. Gençleşmek istedim, gençleşemedim. Ama bıyık bırakabilirdim ve bıraktım. Etnik kimliğimi değiştiremem. Burada ABD elçisi olarak görev yapıyorum. Japon asıllı Amerikan büyükelçisi olarak değil. Bıyıklarımı ancak, beni bunun iki ülke ilişkilerine zarar verdiğine ikna ederseniz keserim."

Ancak ABD'nin Güney Kore elçiliğinin resmi Twitter hesabına göre Harris 25 Temmuz'da bir berber dükkanına gidip tıraş oldu.

Büyükelçi, yaz sıcaklarında bıyıksız yüzünün ferahladığını ve artık maskesini daha rahat takabildiğini söyledi.