ABD'nin Kuzey Kore Temsilcisi: "Kuzey Kore'nin kışkırtıcı eylemlerine karşılık verilecek" - Son Dakika
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ABD'nin Kuzey Kore Temsilcisi: "Kuzey Kore'nin kışkırtıcı eylemlerine karşılık verilecek"

18.04.2022 12:33
ABD'nin Kuzey Kore Temsilcisi: "Kuzey Kore'nin kışkırtıcı eylemlerine karşılık verilecek"

ABD'nin Kuzey Kore Özel Temsilcisi Sung Kim, Güney Kore ve ABD'nin, "Kuzey Kore'nin provokatif eylemlerine sorumlu ve kararlı bir şekilde karşılık vereceğini" bildirdi.

ABD'nin Kuzey Kore Özel Temsilcisi Sung Kim, Güney Kore ve ABD'nin, " Kuzey Kore'nin provokatif eylemlerine sorumlu ve kararlı bir şekilde karşılık vereceğini" bildirdi.

Yonhap ajansının haberine göre, Sung Kim, Güney Koreli mevkidaşı Noh Kyu-duk ile başkent Seul'da yaptığı görüşmede, Pyongyang'ın füze denemelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD ve Güney Kore'nin, Kuzey Kore'nin "tansiyonu yükseltici eylemlerine" ilişkin benzer endişelere sahip olduğunu dile getiren Sung Kim, iki ülkenin "Pyongyang'ın kışkırtıcı davranışlarına sorumlu ve kararlı bir şekilde yanıt vereceğini" ifade etti.

Sung Kim, Washington'un, yeni seçilen Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol'un mayısta görevine başladıktan sonra kurulacak yeni dış politika ekibiyle çalışmayı dört gözle beklediğini söyledi.

Kuzey Kore'nin dün, "taktik güdümlü füze" denemesi yaptığı açıklanmıştı. Denemenin, Güney Kore ve ABD ortak tatbikatı öncesinde yapılması dikkati çekmişti. Böylelikle Kuzey Kore, yılbaşından beri 13'üncü füze denemesini yapmış oldu.

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Kuzey Kore, Güney Kore, Füze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'nin Kuzey Kore Temsilcisi: 'Kuzey Kore'nin kışkırtıcı eylemlerine karşılık verilecek' - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD'nin Kuzey Kore Temsilcisi: "Kuzey Kore'nin kışkırtıcı eylemlerine karşılık verilecek" - Son Dakika
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