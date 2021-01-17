ABD'nin Seçilmiş Başkanı Biden'ın ilk emirleri açıklandı - Son Dakika

ABD'nin Seçilmiş Başkanı Biden'ın ilk emirleri açıklandı

17.01.2021 20:37
ABD'nin Seçilmiş Başkanı Biden'ın ilk emirleri açıklandı, System.String[]

ABD'nin Seçilmiş Başkanı Joe Biden'ın Beyaz Saray personel şefi olarak atayacağını açıkladığı Ron Klain, Biden'ın 20 Ocak'ta göreve gelmesi ile uygulayacağı emirleri açıkladı.

ABD'nin Seçilmiş Başkanı Joe Biden'ın Beyaz Saray personel şefi olarak atayacağını açıkladığı Ron Klain, Biden'ın 20 Ocak'ta göreve gelmesi ile uygulayacağı emirleri açıkladı. Joe Biden'ın göreve başlamasının ardından, ABD Başkanı Donald Trump tarafından uygulanan birçok emirde değişiklik yapması bekleniyor.

ABD'nin Seçilmiş Başkanı Joe Biden'ın Beyaz Saray personel şefi olarak atayacağını açıkladığı Ron Klain, Biden'ın 20 Ocak'ta göreve başlamasının ardından ilk uygulamayı planladığı emirler hakkında açıklama yaptı. Klain, Biden'ın ABD Başkanı Donald Trump'a ait birçok emri değiştireceğini bildirdi.

Klain, Biden'ın yeni emirlerinin korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında vatandaşların günlük hayatlarında ve 100 gün içinde eyaletler arası yolculuk yapması durumunda maske takması zorunlu hale getirilmesini içereceğini belirtti. Biden'ın Covid-19 salgını ile kapatılan şirketleri ve okulları geri açacağını ifade eden Klain, ülke genelinde Covid-19 test sayısının arttırılacağını vurguladı. Klain ayrıca, Biden'ın "Amerikan Kurtarma Planı" adını verdiği toplamda 1 trilyon 9 milyar dolar değerindeki Covid-19 yardım yasasının getireceğini de belirtti.

BİDEN'DAN EKONOMİK DESTEK EMİRLERİ

Klain, Biden'ın salgın sırasında ev sahiplerinin kiracılarını tahliye etmesini yasaklayan tedbirlerin süresini de uzatmasının beklendiğini ifade etti. Emir, ilk olarak geçtiğimiz yıl 4 Eylül 2020'de ABD Başkanı Donald Trump yönetimi tarafından uygulanmaya başlamıştı.

EĞİTİM KREDİLERİNDEKİ FAİZ SİLİNECEK

Biden'ın, daha önce Trump tarafından açıklanan öğrenciler için kredi ödemelerinin askıya alınmasını uzatmayı planladığını ifade eden Klain, Biden'ın milyonlarca Amerikalı tarafından kullanılan eğitim kredilerindeki faizden de feragat etmeyi planladığını bildirdi.

ABD'DE GÖÇMENLERE VATANDAŞLIK HAKKI

Biden yönetiminin, ABD'de ikamet eden milyonlarca belgesiz göçmenin nasıl Amerikan vatandaşlığı alabileceğinin ana hatlarını çizmek için ayrıntılı bir plan hazırlayıp Kongre'ye göndermesi beklendiğini ifade eden Klain, Biden'ın Meksikalı göçmenlerin ABD'ye girmesini engelleyen Trump'ın Göçmen Koruma Protokolleri'ni iptal edeceğini belirtti.

Klain, Biden'ın görevine başlamasının ardından 2017'de "Müslüman yasağı" olarak tarihe geçen Trump'ın icra emrini de iptal edeceğini bildirdi.

ABD, PARİS İKLİM ANLAŞMASI'NA YENİDEN KATILACAK

Klain, Biden'ın Başkanlık Ofisi'ndeki ilk gün, ABD'nin geçtiğimiz yıl Kasım ayında resmi olarak ayrıldığı 2015 Paris İklim Anlaşması'na yeniden katılmayı planladığını aktardı.

BİDEN'IN İLK YURTDIŞI GEZİSİNİN İNGİLTERE'YE YAPACAĞI İDDİA EDİLDİ

Resmi olarak duyurulmasa da İngiliz medyasında yer alan haberlere göre, Biden'ın göreve başlamasının ardından ilk yurtdışı ziyaretini İngiltere'ye yapacağı iddia edildi.

Klain, bu politika hedeflerine "tam olarak ulaşılmasının", "yalnızca gelecek başkanın yapmayı vaat ettiği idari eylemleri değil, aynı zamanda güçlü Kongre eylemini" de gerektirdiğini ifade etti. Klain, Biden'ın eylemlerinin "sadece Trump yönetiminin en ağır zararlarını tersine çevirmek için değil, aynı zamanda ülkemizi ileriye taşımak için" alınacağını savundu.

Seçilmiş Başkan Biden'ın göreve başlamasının ardından ABD genelinde ceza adaleti sisteminde yasal değişiklikler getirmesi ve iklim değişikliğini kontrol altına almayı hedefleyen girişimler başlatması bekleniyor.

-İHA-

Amerika Birleşik Devletleri, Beyaz Saray, Joe Biden, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel ABD'nin Seçilmiş Başkanı Biden'ın ilk emirleri açıklandı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Yeni Akit Haber Müdürü Murat Alan'dan sağlık çalışanlarına yönelik tepki çeken sözler: 'Rüşvetimi ver susayım' mantığı gibi Erdoğan 'geçmiş olsun' dedi mi? Ahmet Davutoğlu ve Selçuk Özdağ'dan birbiriyle çelişen iki farklı açıklama Haluk Levent'ten İbo Show eleştirilerine esprili yanıt: Bana güvenmeyin demiştim Son dakika! Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası! 16 araç birbirine girdi, 8 yaralı var İsrail'de Pfizer/BioNTech aşısı yaptıran 13 kişi yüz felci geçirdi Dini nikahlı çift boğazları kesilmiş halde bulunmuştu! Korkunç cinayette sır perdesi aralandı Minibüs şoförü "Son param üzülerek harcıyorum" yazılı 20 TL'nin sahibini arıyor 2 bin 500 yıllık 'mezar oda' halen gizemini koruyor
"Yaza sağ çıkamayabilirim" diyen Seren Serengil sevgilisiyle kayağa gidince tepkilerin ardı arkası kesilmedi         
20:42
Takdir toplayan hareket! Belediye başkanı, eline kürek alıp vatandaşın kapısındaki karı küredi Takdir toplayan hareket! Belediye başkanı, eline kürek alıp vatandaşın kapısındaki karı küredi         
19:50
Son Dakika: Türkiye'de 17 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 165 kişi vefat etti, 6436 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 17 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 165 kişi vefat etti, 6436 yeni vaka tespit edildi         
18:58
Son Dakika: Fenerbahçe, Mesut Özil'i KAP'a bildirdi Son Dakika: Fenerbahçe, Mesut Özil'i KAP'a bildirdi         
18:40
Vodafone Park'ta dev derbi başladı! Canlı anlatım Vodafone Park'ta dev derbi başladı! Canlı anlatım         
17:57
Üç kişinin hayatını kaybettiği korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı Üç kişinin hayatını kaybettiği korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı         
16:50
Sivasspor'un karda oynanan Başakşehir maçında sahaya beyaz formayla çıkması dünya gündeminde Sivasspor'un karda oynanan Başakşehir maçında sahaya beyaz formayla çıkması dünya gündeminde         
14:07
Kadir Şeker'in öldürdüğü Özgür Duran'ın ailesinin avukatı: Gizli tanığın ifadesiyle dosya bambaşka bir hal alacak Kadir Şeker'in öldürdüğü Özgür Duran'ın ailesinin avukatı: Gizli tanığın ifadesiyle dosya bambaşka bir hal alacak         
11:53
Marketten çaldığı 5 kangal sucukla kıskıvrak yakalandı Marketten çaldığı 5 kangal sucukla kıskıvrak yakalandı         
10:59
İki kız kardeş, kendilerinden telefon numarası isteyen şahsı evire çevire dövdü İki kız kardeş, kendilerinden telefon numarası isteyen şahsı evire çevire dövdü         
10:49
Sağlık Bakanlığı yetkilisi: 15 Mart'ta 27 milyon kişiyi aşılamamız halinde kısıtlamaların büyük bölümünü kaldırmayı planlıyoruz Sağlık Bakanlığı yetkilisi: 15 Mart'ta 27 milyon kişiyi aşılamamız halinde kısıtlamaların büyük bölümünü kaldırmayı planlıyoruz         
10:33
Milyonlarca emekliye müjdeli haber: Maaşlarla birlikte ek ödemelere de zam yapıldı Milyonlarca emekliye müjdeli haber: Maaşlarla birlikte ek ödemelere de zam yapıldı         
09:11
Yasak Elma'nın Şahika'sı Nesrin Cavadzade diziden ayrılıyor mu? Ettiği küfür başına dert oldu Yasak Elma'nın Şahika'sı Nesrin Cavadzade diziden ayrılıyor mu? Ettiği küfür başına dert oldu         
23:17
Mesut Özil'in Fenerbahçe'den alacağı ücret belli oldu! 3,5 yıllık transferin maliyeti dudak uçuklattı Mesut Özil'in Fenerbahçe'den alacağı ücret belli oldu! 3,5 yıllık transferin maliyeti dudak uçuklattı         
19:37
Tutuklanan Savunma Sanayii Başkanlığı casusunun ifadesi ortaya çıktı Tutuklanan Savunma Sanayii Başkanlığı casusunun ifadesi ortaya çıktı         
16:37
Amerika'da gündem Trump ailesi! Şimdi de Ivanka'nın tuvalet zulmü olay oldu Amerika'da gündem Trump ailesi! Şimdi de Ivanka'nın tuvalet zulmü olay oldu         
14:58
İmaj değiştiren Pınar Altuğ, adeta 10 yaş gençleşti İmaj değiştiren Pınar Altuğ, adeta 10 yaş gençleşti         
14:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2021 20:52:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: ABD'nin Seçilmiş Başkanı Biden'ın ilk emirleri açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei