ABD'nin sözde Ortadoğu Barış Planı protesto edildi - Son Dakika

Van ve Muş'taki sivil toplum kuruluşu temsilcileri, ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde Orta Doğu barış planına tepki gösterdi.

Van'da, öğle namazı sonrasında Hz. Ömer Cami avlusunda bir araya gelen Sivil Dayanışma İnisiyatifi (SDİ) üyeleri, yaptıkları basın açıklamasıyla söz konusu planı protesto etti.

Açıklamayı okuyan SDİ Dönem Sözcüsü Ali Ramazan Güler, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyan ve büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyan ABD'nin yeni bir skandala daha imza attığını söyledi.

"Yüzyılın anlaşması" olarak servis edilen tek taraflı anlaşmanın siyonistlerin yayılmacı politikalarına onay verirken, Filistinlileri parya olarak yaşamaya mahkum ettiğini belirten Güler, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"ABD Başkanı Trump, Netanyahu ile kameralar karşısına geçerek Kudüs'ü bir bütün olarak İsrail'in başkenti olarak kabul ettiklerini açıkladı. Göreve geldiği günden bu yana siyonistlerin emir eri gibi hareket eden Trump, aldığı kararlarla siyonistleri şımartarak Filistin halkının meşru haklarını yok saymaktadır. Trump, açıklamasında işbirlikçi, hain Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman'a toplantıya elçi gönderdikleri için teşekkür etti. Plan tamamen Filistin'in yok olması ve Kudüs'ün ilhak edilmesidir. Bugün kınama günü değildir, bugün Kudüs için ağıt yakma günü değildir. Bugün Ümmetin 15 Temmuzudur. Bugün Kudüs için eyleme geçme günüdür."

ABD'nin kararının İsrail'in, bütün Filistin'i işgal etme planının bir parçası olduğunu vurgulayan Güler, "Bu plan yeni değildir. İsrail Filistin'i işgal sonrasında, işgal topraklarını Suriye ve Türkiye ekseninde genişletmeyi amaçlamaktadır. Bu planı uygulamak için de ABD ile işbirliği yapmaktadır. İsrail'in Kudüs'ü ilhak karar nasıl hiçbir zaman kabul görmemişse, ABD'nin bu kararı da aynı şekilde vicdan, hukuk ve tarih önünde hükümsüzdür. Bu kararı asla tanımıyoruz. Kudüs, barışın başkenti, insanlığın vicdanıdır. Müslümanların kutsalıdır. Kudüs özgür değilse dünya tutsaktır." ifadelerini kullandı.